思格新能高位急回後　是否迎來第二次上車機會？｜彭偉新

思格新能（6656）於今年4月在香港上市，上市初期股價一度急升，但其後由高位大幅回落，令不少投資者重新審視：思格新能究竟是一間仍在高增長中的優質公司？抑或是一隻估值過高後回歸現實的新能源股呢？不過，從多間券商的研究報告來看，市場對思格新能的看法其實相當一致：集團的基本面仍然強勁，業務增長快，海外需求仍有支持；但同時，毛利率下跌、競爭加劇、尤其是澳洲補貼縮減，以及集團上市時間較短，都是市場需要認真面對的風險。



事實上，思格新能是一間相當年輕的企業，主要做儲能系統，簡單來說，儲能系統就像一個大型充電寶，可以把太陽能或電網的電力先儲起來，到電價高、停電或需要備用電力時再使用。集團的主打產品是 SigenStor，它把光伏逆變器、儲能逆變器、電池、電動車充電功能，以及智能能源管理系統結合在一起。普通用戶未必明白每個部件的技術分別，但可以簡單理解為：傳統方案可能要分開買幾件設備，再由安裝商配合安裝；思格新能則把多個功能整合成一套產品，安裝較快，使用較方便，也較容易維修。這種「一體化」設計，是思格新能過去幾年快速起飛的核心原因。集團2025年收入達90.01億元人民幣，淨利潤29.19億元人民幣，而2023年收入只有5,800萬元人民幣，增長速度非常驚人。2025年集團約99%收入來自海外，主要市場包括澳洲和歐洲，可見集團本質上是一間面向全球市場的中國儲能企業。

思格新能是一間相當年輕的企業，主要做儲能系統。（思格新能官網）

現時，儲能行業的前景，主要來自三個大方向。

第一，是電價波動。歐洲經歷能源危機後，天然氣和電價仍然容易受到供應、地緣政治和天氣影響。當電價高企，用戶自然希望利用太陽能和電池減少電費支出。

第二，是太陽能普及。愈來愈多家庭和企業安裝太陽能板，但太陽能有一個問題：白天發電多，晚上用電多。如果沒有電池，部分電力可能只能低價賣回電網，甚至被浪費。儲能系統正好解決這個時間錯配問題。

第三，是電網壓力和停電風險。不論澳洲、歐洲、南非，還是部分新興市場，電網穩定性都成為用戶考慮安裝儲能的重要原因。對企業而言，停電造成的損失可能遠高於買一套儲能系統的成本。



按行業報告所顯示，全球家用儲能出貨量由2020年的1.7GWh增至2025年的35.1GWh，增長相當可觀。2026年上半年，全球家用儲能出貨量更按年增長約138%。歐洲方面，電池儲能新增裝機有望持續增長；澳洲方面，政府補貼亦曾大幅刺激家用電池需求。即使補貼逐步減少，電價、停電和能源自主的需求，仍然支持行業長期發展。

2025年是思格新能真正爆發的一年。集團收入由2024年的13.30億元人民幣，急升至2025年的90.01億元人民幣，按年增長約577%；淨利潤由8,400萬元人民幣升至29.19億元人民幣，升幅更大。更值得留意的是毛利率。集團2025年整體毛利率達50.1%，在儲能行業中屬於很高水平。這反映集團並非單純靠低價搶市場，而是憑產品設計、品牌定位和渠道能力，取得較高售價和利潤。

不過，2026年上半年毛利率已有明顯回落。根據集團中期業績，2026年上半年收入約98.7億元人民幣，按年升261%；淨利潤約24.3億元人民幣，按年升201%。表面看增長仍然非常強勁，但毛利率由去年同期約51.9%跌至40.5%。原因包括電芯等原材料成本上升、給分銷渠道更多激勵，以及業務組合改變。這正是股價回落的重要原因之一：投資者開始擔心高毛利能否維持。

思格新能未來的亮點，不只在家用儲能，而是能否成功擴展至工商業儲能和大型儲能。

工商業儲能可以理解為給工廠、商場、寫字樓或中小企業使用的電池系統。它的用途包括減低電費、應付停電、平衡用電高峰。企業客戶更重視穩定性和回報，價格敏感度未必像普通家庭一樣高。若思格新能能把家用市場的產品經驗和渠道能力帶到工商業市場，將有機會打開第二條增長曲線。

若思格新能能把家用市場的產品經驗和渠道能力帶到工商業市場，將有機會打開第二條增長曲線。（思格新能官網）

大型儲能則是供電網、電站或大型能源項目使用。這類項目規模大、銷售周期長、毛利率通常較低，但市場空間很大。多份報告都提到，集團管理層不少人來自華為，有大型能源項目的經驗，這對集團進入大型儲能市場有幫助。集團亦已取得包括中東、東南亞等地的大型項目機會。此外，集團推出較具性價比的新產品Neo，目標是覆蓋較價格敏感的市場，例如部分新興市場或補貼下降後的澳洲市場。這有助集團由高端市場向更廣闊客戶群擴張。

思格新能股價自上市日最高位669港元持續回調後，股價最低跌至7月兩次見255港元水平後才正式見底，股價隨即由低位反彈，並重返20天線及50天線阻力，更在昨日急升並升破344港元至356港元之間的阻力。由於9天RSI已升破70水平，走勢形成明顯轉強的情況，加上MACD已形成牛差並重返正數，股價中、長線轉好。投資者可以在350港元買入，若果按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，股價可以上望416港元，只要股價未有失守323港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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