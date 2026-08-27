彭博：沽巴拿馬港口受阻　長和「維持原價」228億美元賣全球港口

彭博引述知情人士表示，長和（0001）在失去兩個巴拿馬港口控制權之後，預計仍然維持此前全球港口業務228億美元的出售總價值。

長和最初於2025年3月宣布擬將全球43個港口出售給包括美國投資公司貝萊德在內的一個財團，交易料可為公司帶來超過190億美元現金。知情人士稱，在巴拿馬兩個港口因控制權爭議被排除在外之後，長和全球港口出售交易的總價預期未改變。

知情人士又稱，相關談判仍在進行中，鑒於交易的複雜性，包括定價在內的最終細節仍可能發生變化。

在美國總統特朗普施壓之後，巴拿馬政府今年早些時候決定長和運營該國兩個港口的協議無效。長和及其子公司Panama Ports Co.隨後分別對巴拿馬政府的決定發起國際仲裁申訴，尋求賠償合計至少35億美元的損失。

其中一位知情人士稱，仲裁結果若對長和有所賠償，則長和可能會與港口交易買家分享所獲賠償。

巴拿馬港口的價值在長和全球港口交易原先價格之中僅佔4%左右。一位知情人士稱，鑒於買家認為港口業務在不斷增多的地緣政治衝突中會產生穩定的收入，剩餘41個港口的價值近期的升值幅度預計已經足以抵消巴拿馬兩個港口被排除的損失。

知情人士表示，相關公司代表、銀行和律師仍在每周會晤商討交易條款。這筆出售交易已成為中美競爭的一大焦點，圍繞巴拿馬港口的緊張關係尤其突出。隨著北京擴大在拉美地區的影響力，華盛頓誓將維護美國在當地

的利益。

知情人士表示，雖然相關方對交易在9月份中美領導人峰會期間有所突破的期待重燃，但是同時也保持謹慎態度，因為中美今年5月舉行的類似高層會晤未能取得實質成果。

貝萊德一位發言人對此未予置評。長和及包括中國遠洋海運集團、招商局集團和義大利億萬富豪Gianluigi Aponte麾下MSC地中海航運在內的買家財團成員，也未回應置評請求。