商湯首次扭虧彰顯商業化拐點　全棧AI生態開啟長期價值｜彭偉新

商湯（0020）作為國內人工智能行業的領航者，已成功由早期以電腦視覺技術（Computer Vision）為核心的傳統項目制模式，全面戰略升級為以生成式AI、大模型、雲端算力及智能體（Agent）應用為驅動的平台型企業。當前全球AI行業正經歷深刻的產業範式轉移，快速由單純的「生成內容」邁向「賦能工作流程」的AI Agent時代。市場對AI的需求已由簡單的對話與問答工具，全面演變為能夠深度理解業務場景、處理複雜文件、分析巨量數據並自動化執行工作流程的綜合解決方案。



商湯憑藉多年累積的視覺AI底蘊、深厚的企業服務客戶基礎及高達4.8萬P的強大算力儲備，成功構建「視覺+文字+圖像+視頻」的全棧式AI服務體系。儘管行業面臨阿里雲、百度及DeepSeek等同業在價格與技術上的激烈競爭，商湯憑藉強大的場景落地能力與客戶黏性，展現出極強的抗風險能力與商業化韌性，持續將技術壁壘轉化為市場份額。

商湯已全面升級為以生成式AI、大模型、雲端算力及智能體應用為驅動的平台型企業。（資料圖片）

公司2026年上半年業績表現亮眼，實現了上市以來首次按國際財務報告準則（IFRS）的扭虧為盈，標誌著公司進入高質量增長的新階段。期內實現總收入人民幣29.1億元，按年顯著增長23.4%；毛利達人民幣12.1億元，按年大增32.9%；毛利率則顯著提升至41.4%，按年拉升2.9個百分點，展現出強勁的獲利修復彈性。集團錄得IFRS淨利潤人民幣6.2億元，相較去年同期的虧損狀態實現了歷史性翻盤。即便剔除部分投資估值變動影響，按非國際財務報告準則（Non-IFRS）計算，經調整淨虧損亦由去年同期大幅收窄67.3%至人民幣3.9億元。這清晰地表明，公司核心主業的營運效率正得到顯著改善，主業虧損收窄趨勢極為明確，高質量盈利拐點正式確立。對這家過去長期被市場標籤為「高研發投入、高虧損」的AI龍頭而言，此份中期成績單無疑是一個重大的戰略轉折點，徹底消除市場對其財務健康度的疑慮。

「一套模型+一座Token工廠+一套智能體管控系統」的價值

更深層次來看，公司所提出的「一套模型、一座Token工廠、一套智能體管控系統」三大核心戰略佈局正加速釋放巨大的商業價值，成為驅動未來可持續盈利的強勁引擎。首先，「一套模型」展現了多模態融合的強大威力，帶動生成式AI業務全面爆發。上半年生成式AI收入達人民幣23.3億元，按年大增28.2%，佔總收入比重已高達79.9%，成為集團第一大收入支柱，標誌著商業化轉型大獲成功。其次，「Token工廠」規模效應顯現，成為降低成本與提升毛利的關鍵。2026年7月，公司日均Token服務量突破2.4萬億，實現按年爆發式增長約22倍；配合高達4.8萬P的總算力規模，單位服務成本持續下降，推動營運槓桿效益加速釋放。最後，「智能體管控系統」則成功打通企服落地的「最後一哩路」。商湯智能體已服務超過1,000家企業客戶，深入覆蓋教育、政務、物流、銀行及保險等20多個行業，成功將一次性項目模式升級為可持續的付費訂閱模式。

商湯智能體已服務超過1,000家企業客戶，深入覆蓋教育、政務、物流、銀行及保險等20多個行業。（商湯科技官網）

優化收入結構多元化

從收入結構與業務細分來看，公司經營質量的提升更為顯著。上半年商湯經常性收入達人民幣11.4億元，按年爆發式增長124.4%，佔總收入比重大幅升至39.3%。經常性收入的比重提升，代表著客戶正將商湯的AI服務深度整合至日常運作中，極大地增強了客戶黏性與未來業績的可預測性。同時，傳統視覺AI業務表現穩健，期內錄得收入約人民幣5億元（按年增長13.9%），繼續提供穩定的現金流支持。

此外，海外業務按年大增127%的亮眼表現，顯示出公司「打包出海」戰略初見成效。若未來能持續將「視覺+生成式AI+智能體」組合拳輸出至東南亞及中東等海外市場，增長天花板將進一步打開。目前市場共計有8位券商分析師對其進行覆蓋，目標價範圍介乎2.00港元至3.00港元，中位數看至2.48港元，較現價具備約66%的巨大潛在上行空間，反映機構對其長期價值的重估預期。

股價技術走勢

技術走勢方面，商湯股價經歷前期的深幅調整後，已展現出非常明確的見底回升與築底型態。股價自去年10月高位2.94港元展開回調，一度回落至今年7月初的1.23港元低位，當時9天RSI出現了極為顯著的「底背馳」背離訊號，確立了中期底部支持。隨後股價展開反彈並成功重返50天線及保歷加通道中軸之上，MACD指標亦已重返正數區域，技術指標完成全線修復。雖然股價在攻高後曾隨大市出現技術性後抽，但均能穩穩守住50天線關鍵支持，反映低位接盤資金極為堅決。只要守穩50天線不失，整體見底回升格局不變。按自2.72港元跌浪之38.2%黃金比率回調目標計算，短期上望目標價為1.80港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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