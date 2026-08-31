美股｜道指收市跌374點　Tesla飆5.5%　油價升逾2.7%

美伊軍事衝突重燃，加上聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）日前發表鷹派言論，美股周一（8月31日）下跌， 道指曾跌436點，至收市仍跌374點。國際油價上揚，至收市升逾2.7%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月1日

【04:12】Nvidia升1.36% Amazon及Alphabet挫逾2%

道指收市報53,185.90點，跌374.09點或0.70%；納指收報26,370.89點，跌31.53點或0.12%；標普500指數收報7,686.14點，跌25.62點或0.33%。

重磅科技股方面，Amazon跌2.50%，為跌幅最大道指成份股；Google母公司Alphabet挫2.09%、蘋果公司（Apple）跌0.89%。Tesla漲5.51%，每股收報367.95美元；AI晶片龍頭Nvidia亦升1.36%。

【04:10】中概股指數收跌2.18% 阿里巴巴ADR跌4.1%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.18%。其中，阿里巴巴ADR跌4.11%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【03:49】油價升逾2.7% 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報85.76美元﻿，漲2.36美元或2.83%；10月倫敦布蘭特期油每桶收報90.49美元，升2.39美元或2.71%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.42，跌0.28%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.80，約跌0.21%。

【03:38】現貨金價下跌 Bitcoin現報7.9萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,445.25美元，跌9.77美元或0.22%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,084.31美元、24小時內約升0.3%。

【03:36】恒指夜期收報25,346點 低水221點

恒指夜市期指收報25,346點，跌107點，較恒指收市25,453點，低水221點，成交8,003張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間8月31日

【22:52】Tesla漲4% Alphabet及Amazon跌逾2%

道指最新報53,233點，跌326點或0.61%；納指最新報26,279點，跌123點或0.47%；標普500指數現報7,675點，跌36點或0.47%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet跌2.57%，暫為跌幅最大道指成份股；Amazon跌2.21%、蘋果公司（Apple）挫1.52%；Tesla漲4.01%、AI晶片龍頭Nvidia升0.99%。

【22:41】布油升逾5% Bitcoin報7.8萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶85.48美元，漲2.08美元或2.49%。倫敦布蘭特期油每桶報90.60美元，升4.48美元或5.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,158.89美元、24小時內約0.7%。