香港網約車合法化落實　智慧出行邁向國際新里程｜方保僑

香港推動智慧城市，交通數碼化一直扮演重要角色。運輸署正式邀請平台公司申請網約車服務牌照，截止日期為今年10月30日中午，是本港智慧出行的重要里程碑。此舉不僅讓爭議多年的網約車營運模式走出法例灰色地帶，更展現政府善用創新科技提升公共交通服務質素的決心。



香港網約車需求龐大，過去因缺乏法規管理，平台、司機與乘客之間缺乏完善保障。運輸署此次引入網約車平台服務牌照制度，設立合規的營運經驗、5,000萬港元的資本額門檻、乘客保障及數據管理能力等要求，為市場奠定清晰且健康的發展框架。長達五年的牌照期，更為有意深耕香港市場的科技企業提供了極佳的營運穩定性與商業前景。

香港網約車需求龐大，過去因缺乏法規管理，平台、司機與乘客之間缺乏完善保障。（許育民 攝）

明確制度指引引發市場熱烈反響，各大科技與交通企業積極回應。深耕本地多年的Uber正籌備牌照申請，結合全球營運經驗與本地的士業的合作基礎，同時將專屬支援團隊規模擴大一倍，協助司機夥伴準備「的士及網約車綜合筆試」以順利過渡。滴滴出行（DiDi）指發牌要求務實合理，將按程序盡快遞交申請。高德地圖對發牌規則表示歡迎，指申請要求務實且必要，表示將提供技術與數據支持。本地電子支付龍頭八達通則宣佈將與港股最大的科技出行平台「曹操出行」攜手，共同積極研究參與相關牌照申請及業務安排。各大行業巨頭的積極響應，充分證明了規範化市場對企業投資與技術創新的強大吸引力。

從產業與科技發展來看，規管制度有助促進本港智慧交通生態圈的良性競爭。傳統的士服務與科技網約車平台並非對立，而是相輔相成的出行選擇。透過完善的牌照機制，各大網約車平台（Ride-hailing Platforms）將能在公平透明的環境下營運，從而激勵業界運用人工智慧（AI）、大數據派單及車隊管理系統等前沿技術，優化預約體驗與無現金支付流程，最終受惠的必然是廣大市民與訪港旅客。

透過完善的牌照機制，各大網約車平台將能在公平透明的環境下營運。(湯致遠攝）

此外，規範化的網約車市場是保障消費權益與道路安全的核心。牌照制度明確落實「人車綁定」原則，並要求平台必須為車輛及司機進行盡職審查，同時投保足額商業責任保險。這不僅徹底解決了過往「白牌車」缺乏保障的隱患，更能提升大眾對數位出行服務的信任度，保障乘客出行安全，維護司機營運權益。

走向數碼化與規範化是全球智慧城市的必然趨勢。運輸署此舉邁出關鍵的一步，積極回應社會對優質出行服務的殷切期盼，展現香港融入全球數位經濟潮流的遠見。期望各界與科技企業積極投入，共同推動香港交通網絡升級，構建更高效安全的智慧出行新時代。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

