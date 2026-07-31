中國聯通CUniq儲值卡8.1起禁內地激活　港人需插卡啟用後北上過關

中國聯通CUniq公布，為配合內地最新指引，由8月1日起，港人常用的上網卡升級版系列等全線儲值卡，必須在香港或漫遊地激活。即若以內地數據卡為例，不能北上內地後才插卡使用。中國移動香港早前6月17日已落實相關措施，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早前估計，新措施目的為防範水貨商將數據卡轉賣至內地，防範內地居民購入數據卡連接外地網站，甚至使用Gemini等AI服務，堵塞另類「翻牆」漏洞。



由2026年8月1日起，中國聯通CUniq全線儲值卡產品不支持在內地激活操作。（歐陽德浩攝）

由2026年8月1日起，中國聯通CUniq全線儲值卡產品不支持在內地激活操作。（網頁截圖）

中國聯通CUniq︰8月1日起不支持儲值卡在內地激活

中國聯通CUniq官網發出顧客通知指，為配合內地合規要求，由今年8月1日起，全新發行並包含內地漫遊的儲值卡，將無法在內地啟動，產品其他服務及功能不受影響，相關新發行儲值卡的包裝上，將清楚註明「此產品無法在中國內地啟動」，以提示客戶識別。

中國聯通CUniq提醒，客戶在購買產品時需看清產品上標示，務必在前往內地前，提前在香港或此網頁上所列明的指定適用地區，激活啟動有關儲值卡，成功啟用服務後方可在內地使用。

受影響中國聯通CUniq儲值卡產品包括︰中國內地、香港及澳門上網卡升級版系列；中國內地及澳門上網卡升級版系列；日神卡、月神卡及學神卡升級版系列。

受影響值儲值卡產品包括中國內地、香港及澳門上網卡升級版系列。圖為同系列的3日上網卡。（歐陽德浩攝）

用戶北上離港前需在手機插入內地數據卡，並開啟漫遊數據。（資料圖片／朱永倫攝）

早前中國移動香港也公布，由6月17日起，港人常用的「鴨聊佳」等全線儲值卡，必須在香港或漫遊地激活。當時香港資訊科技商會榮譽會長方保僑已預料，將有多間內地電訊商相繼跟隨政策，規定相關產品必須在內地以外地區激活。

方保僑︰新措施目的為堵塞內地居民「翻牆」漏洞

方保僑分析，電訊商調整政策目的為防範水貨商將數據卡轉賣至內地，因內地禁止使用VPN「翻牆」連接外地網站，居民可購入香港的內地漫遊數據卡，再通過漫遊數據進入YouTube、Threads、Facebook等外國網站，變相成為另一種「翻牆」漏洞。

方保僑並指，近年全球各地興起人工智能，惟部份外國AI企業封鎖內地IP連接，若內地居民購入相關數據卡，便可使用Google的Gemini等AI服務。