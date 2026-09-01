K11 MUSEA上半年營業額飆40%創開業新高　珠寶鐘錶表現亮眼

本地零售業表現持平，但亦有「佳音」。新世界（0017）表示，旗下 K11 MUSEA 今年上半年營業額按年大增約40%，創該商場開業以來的同期新高，當中五月會員消費創2年半以來的單月新高，而新開業品牌的銷售額亦平均錄得逾30%增長。另外，集團表示，K11 MUSEA將於今年底完成首階段品牌升級計劃，隨著多個國際品牌陸續進駐或擴店，已見高端銷售增長顯著。



集團續稱，K11 MUSEA 品牌升級計劃自2024下半年開展以來，多個國際高端品牌相繼落戶或擴店，於剛過去的暑假，Miu Miu 全新專門店正式進駐，Max Mara 新店開幕並橫跨兩層空間，瑞士高級製錶品牌 IWC Schaffhausen 全新專門店亦已正式開幕。

K11 香港行政總裁林灝哲表示：「K11 MUSEA 首半年持續的人流增長及破紀錄銷售，反映 K11高淨值客群的強勁韌性與項目高效的人流變現力。過去兩年，團隊全力推進商業化策略，優化品牌組合，攜手核心合作品牌打造高坪效旗艦店；新進駐品牌銷售平均錄得 30% 增長，足證升級策略顯著見效。」

K11

珠寶鐘錶類別 上半年會員消費大增80%

新開業品牌的銷售額平均錄得逾30%增長，而上半年會員消費創新高，五月更創2年半以來的單月新高。各商戶品牌中，珠寶鐘錶類別上半年的會員消費額按年大增80%，表現最亮眼，國際奢侈品牌的會員消費額亦按年增20%，顯示高端消費需求持續強勁。

除了奢華零售外，尊尚生活方式相關類別亦錄得可觀增長。多個運動時尚品牌亦在暑假期間進駐 K11 MUSEA，包括創立於法國阿爾卑斯山的運動鞋品牌 HOKA，以及全球知名攀登品牌 Kailas，帶動運動時尚品牌的會員消費額按年增60%。

另外，集團指，受惠於一系列大型展覽及活動，如「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展等，K11 MUSEA 於整個暑期期間，旅客消費按年增加50%，另外，八月會員消費增幅達30% ，進一步推動整體零售表現。

展望今年第四季，集團稱，K11 MUSEA 將持續推進品牌升級計劃，包括 Prada 在内的更多國際奢侈品牌將陸續開業等。