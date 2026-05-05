五一黃金周｜K11 MUSEA首4日旅客消費增1.25倍　最大額消費200萬

零售消費回暖，大型商場生意表現理想。新世界（0017）表示，今年五一黃金周期間，集團旗下K11 MUSEA在品牌升級計劃帶動下，成功提高訪客消費意慾並刺激銷售增長。據集團統計，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍，當中最大額消費更近200萬元。各商戶類別中，國際奢侈品牌銷售繼續保持強勁，按年大增近兩倍，鐘錶珠寶品牌亦按年上升近 90%。同時，美妝、運動等一般零售類別及新進駐餐廳亦錄得雙位數按年增長。



CEO黃少媚：透過品牌升級及合作 鞏固零售地標地位

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，K11 MUSEA作為集團國際級綜合地標Victoria Dockside的核心零售部分，憑熱門地段地理優勢、獨特文化零售定位及起動品牌升級計劃下，成功在五一黃金周期間，匯聚涵蓋旅客及市民的高端客群，刺激銷售增長。未來會持續透過品牌升級及合作，鞏固K11 MUSEA奢華零售、時尚品味及高端體驗的零售地標地位。

K11 MUSEA計劃今年內完成首階段的品牌升級計劃，當中不少國際奢侈品牌都在五一黃金周前夕，紛紛完成遷址升級，並重新亮相，包括Balenciaga的全港首間複式雙層專門店、Delvaux的全新旗艦店、Tory Burch的全港最大精品店。

旅客消費額按年增1.25倍 黑卡會員消費增近一倍

據集團統計，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍，代表高端消費層的黑卡會員消費按年增近一倍，當中最大額消費更近200萬元，國際奢侈品牌的銷售更按年大增近兩倍，鐘錶珠寶品牌則按年升近90%，而大部分黃金周前夕新開業或重新開幕的店舖，於黃金周首四日均錄得超過50%的增幅。

除了國際奢侈品牌，K11 MUSEA 的品牌升級計劃中，亦涵蓋多個外國知名時尚品牌進軍大中華市場的海外首店，部分品牌亦趁五一黃金周前夕開業，如知名香氛品牌Shiro、韓國內衣及潮流服飾品牌Verish期間限定店等。

多個零售類別均錄按年雙位增幅

同時Dior Beauty已擴充升級，加上運動時尚品牌如lululemon及瑞士運動品牌On等，較早前都已擴店或全新進駐，令今次五一黃金周期間，多個零售類別均有按年雙位增幅，美妝類別增幅為23%，運動品牌類別更有近一倍增長。而今年新進駐的餐廳於黃金周期間也錄得理想表現，生意按年增幅逾 50%。

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