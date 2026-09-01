美股｜道指收市跌419點　納指挫1.03%　紐約期油飆5.2%重上90美元

美股周二（9月1日）早段下跌， 道指曾跌逾350點，目前跌幅收窄。國際油價上揚，倫敦布蘭特期油最新升逾4%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月2日

【04:22】Tesla跌3.2% Dell挫6.8%

道指收市報52,766.88點，跌419.02點或0.79%；納指收報26,099.77點，跌271.11點或1.03%；標普500指數收報7,631.47點，跌54.67點或0.71%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.22%、AI晶片龍頭Nvidia跌1.51%、Amazon跌1.87%、Google母公司Alphabet挫1.28%、微軟跌1.24%；蘋果公司（Apple）則升2.61%，為升幅最大道指成份股。

另外，戴爾科技（Dell）跌6.80%、美光科技（Micron Technology）挫2.64%。

【04:12】中概股指數收跌0.34% 阿里巴巴ADR跌1.03%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.34%。其中，阿里巴巴ADR跌1.03%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【04:11】油價升逾4.6% 美元兌日圓重上160

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報 90.22美元﻿，漲4.46美元或5.20%；倫敦布蘭特期油每桶收報94.65美元，升4.16美元或4.60%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.67，升0.25%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報160.20，約升0.25%。

【04:10】現貨金價跌逾2.7% Bitcoin現報7.7萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,328.70美元，跌120.49美元或2.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,269.33美元、24小時內跌逾2%。

【03:56】恒指夜期收報25,176點 低水154點

恒指夜市期指收報25,176點，升4點，較恒指收市25,172點，低水154點，成交15,717張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間9月1日

【22:58】Tesla跌逾2% Apple升逾2%

道指最新報53,233點，跌326點或0.61%；納指最新報26,279點，跌123點或0.47%；標普500指數現報7,675點，跌36點或0.47%。

重磅科技股方面，Amazon跌2.09%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌2.78%、AI晶片龍頭Nvidia跌1.26%、微軟跌1.13%、Google母公司Alphabet跌0.86%；蘋果公司（Apple）則升2.26%， 暫為升幅最大道指成份股。

【22:56】布油升逾4% Bitcoin報7.8萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶87.74美元，漲1.98美元或2.32%。倫敦布蘭特期油每桶報92.27美元，升3.90美元或4.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,189.92美元、24小時內約跌0.4%。