財經視野｜美長債息重返貝森特出手前水準　光「出口術」無力撐市

美國最長天期的政府債券殖利率攀升，重返上個月財政部長斯科特·貝森特震撼市場、宣布擴大債券回購計劃以遏止殖利率上揚之前的水準。這些走勢傳達出全球最大債券市場發出的明確信號：要安撫那些憂心國債激增和通膨持續居高不下的投資者，光靠財政部臨時調整債券回購計畫還不夠。



這項策略一度奏效，但席捲全球市場的債券拋售潮隨後再度推高美國政府的借貸成本。到了周二，30年期國債殖利率升至5.27%，回到貝森特8月19日宣布該舉措前不久的水平相同。作為各類貸款成本重要基準的10年期國債殖利率，比當時高出10個基點以上，來到約4.8%。

「美債殖利率即使明顯回落，也始終守不住，」美國銀行利率策略主管Mark Cabana向彭博表示。「投資者若要把資金鎖定在如此長的期限，就會要求最高的風險補償。」

就算中國拋售美債，但全球金融機構、基金需求都很大，因此如果債價下跌，將會吸引全球金融機構入市，無法打擊美國金融市場。（路透社）

基準10年期國債殖利率升至4.80%，為2025年1月以來最高，當時正值總統特朗普重返白宮前夕。

對聯儲會近期政策前景最敏感的2年期公債殖利率周二上漲6個基點至4.40%，交易員押注聯儲會本月會議升息的機率約為70%；若成真，將是2023年以來首次升息。30年期殖利率則仍略低於財政部出手干預前所觸及的19年高點。