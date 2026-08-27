「動用軍隊解決美債」是嫌美國的「雷」不夠大嗎？

日前，美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地，特朗普準備登機時，記者追問他：財長貝森特（Scott Bessent）干預債市效果不佳，美國政府還有什麼招？特朗普轉身走向舷梯，只留下一句讓全球市場背脊發涼的話：「干預美債，我們有很多手段。最終極的手段是軍隊。如果需要，我們會用。」



美債面臨什麼危機，以至於要考慮動用軍隊？美國真的會把航空母艦，開到「債主」的門口嗎？答案是一個冰冷的數字：美國聯邦債務剛剛突破40萬億美元，光是每年的利息支出就高達1萬億美元，比整個國家的國防預算還要龐大。

更難解的是，經濟增長趕不上借債速度，財政緊縮觸碰選票利益，通脹又會反噬美元信用。傳統的三條路，全都走到了瓶頸。特朗普這句話，本質上傳遞了一個信號：當金融邏輯走到盡頭，政治強權就會接手，國家機器的硬實力可能成為最後的背書。但真到了那一天，美元的信用還剩多少？

美債面臨什麼危機，以至於要考慮動用軍隊？(Reuters)

當然，能理解，這句話是特朗普習慣性用硬實力作籌碼的政治狂言，然而，將「軍權」與「金融信用」強行綁定的說法，恰恰暴露出美債突破40萬億美元大關後，美國政策層深層的財政焦慮。

特朗普的言論更加暴露了美國財政體系的徹底破產與政治治理的無能。美債危機的根源在於美國長期「借新還舊」的債務惡性循環，以及兩黨在加稅與削減開支上的政治僵局。當貝森特擴大國債回購等常規「工具箱」宣告失效時，特朗普試圖用「軍隊」這一終極暴力手段來掩蓋經濟規律的懲罰。

然而，軍隊根本無法解決問題。現代戰爭是極其昂貴的「燒錢機器」，一旦動用軍隊，無論是製造地緣衝突還是對債權國進行軍事威懾，都只會進一步推高美國的財政赤字和通脹預期。這種「飲鴆止渴」的做法，不僅無法壓低美債收益率，反而會迫使投資者要求更高的風險溢價，導致美債被更瘋狂地拋售。

美債之所以長期被視為全球避險資產，靠的是美國政府的清償能力與市場流動性。(資料圖片)

另一方面，金融市場的基石是國家信用與契約精神，而非暴力脅迫。美債之所以長期被視為全球避險資產，靠的是美國政府的清償能力與市場流動性。若試圖以軍事力量去「干預」或壓低國債收益率，不僅無法解決高通漲與財政赤字的根源，反而會在國際資本市場製造極大恐慌，進一步破壞美債的信用評級。

事實上，特朗普這些極端行徑都在加速美元信用體系的瓦解。美元「武器化」實施制裁，已經嚴重透支了美國的國家信譽。當全球資本意識到，美國為了維持自身債務運轉，不惜動用軍事霸權進行金融訛詐時，美元的「安全資產」光環便徹底破滅。事實上，全球「去美元化」浪潮已不可逆轉，各國央行正持續增持黃金並推進本幣結算，這正是對美國濫用金融霸權和軍事威脅的最有力反擊。

將「軍事力量」視為美債收益率與財政赤字的「終極干預手段」，揭示了美式霸權在面對深層結構性危機時的邏輯錯位。當政客試圖用硬實力解答資本市場的信用方程，背後凸顯的是美元與美軍雙重體系的深度透支。

美元與美軍向來是美國霸權的雙翼，但強行以武力為債務背書只會引發連鎖反噬：若想通過製造地緣緊張局勢來吸引「避險資金」回流美債，龐大的軍事開支將反過來擴大財政赤字，陷入「赤字加劇—依賴軍力—軍費暴漲」的惡性循環。 若將軍事保護傘轉化為強制盟友接盤美債的籌碼，只會加速盟友在貿易結算與外匯儲備中的「去美元化」進程。

如此，特朗普的所作所為非但不能「讓美國再次偉大」，反而是在給美國製造更大的麻煩。他試圖用軍事霸權為美元霸權兜底，本質上是逆歷史潮流而動。

2026年8月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會向現場媒體發表講話。（Reuters）

在多極化趨勢日益明顯的今天，依靠武力和恐嚇來維繫金融體系的舊秩序早已難以為繼。特朗普的政策不僅加劇了美國國內的階層撕裂和政治極化，還讓美國的傳統盟友紛紛尋求戰略自主，導致美國在國際舞台上日益孤立。當一個超級大國只能靠「亮出槍炮」來掩飾其財政窟窿時，它失去的不僅是全球市場的信任，更是其賴以生存的軟實力。

特朗普考慮「動用軍隊解決美債」的狂言，不僅不是美國問題的解決者，反而是加速美國結構性危機爆發的催化劑。靠武力維繫金融信用，猶如在沙灘上建高樓。依賴武力恐嚇解決結構性經濟問題，不僅治不了債務病根，更會加速透支美國在全球的戰略信用。