32年政策告終！　中國棄外籍個人股息免稅優惠　統一徵20%

為增加稅收收入，財政部與國家稅務總局於昨日（1日）宣佈，正式取消外籍個人從外商投資企業取得股息紅利的免稅優惠，統一按內地20%的個人所得稅稅率徵收。該政策自周二起實施，意味著自1994年起實施、長達32年的免稅優惠時代宣告終結。



根據新規，外商投資企業在向外籍個人支付股息紅利時，須履行代扣代繳稅款義務，並於次月15日內申報納稅。若企業未進行扣繳，外籍個人則須於次年6月30日前自行申報納稅。

此次調整是中國政府增加稅收收入的進一步舉措。中央電視台日前引述消息指出，此前有部分企業涉嫌藉由「先變更為外商投資企業、再大規模分紅」的手段套取免稅優惠並轉移資產。此外，除了加徵紅利個稅外，監管部門亦已開始對本國公民設立的離岸信託徵稅，旨在全面加強對高淨值人士資產保護和財富傳承的監管。

北京，國家稅務總局。（視覺中國）

料涉數千億元股息

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬向《彭博》表示，新規將影響大量在境外註冊、但主要在內地運營的中國企業（包括上市和非上市公司）。他補充，預計受影響企業每年合計派發的股息規模達到數千億元人民幣。

不過邢兆鵬認為，新規主要針對激進的跨境稅務籌劃，以及高淨值人士將利潤匯出境外等行為，預計不會對更廣泛的市場造成太大衝擊。對這類收入徵稅，有助於確保與中國相關的收入不因離岸架構而脫離國內稅基。