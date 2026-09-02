宇樹科技掛牌11日　市值蒸發逾2200億人幣　預測PE仍達360倍！

被譽為「A股人形機器人第一股」的宇樹科技（688836.SH），上市短短11天股價便急劇轉直下！股價由首日高位1,100元（人民幣‧下同）腰斬至546.02元，大幅回撤五成，市值蒸發約2,240億元。



宇樹科技於8月19日在上海科創板掛牌，首日表現大放異彩，一度高見1100元，埋單收市仍升4.6倍，報845元，市值達3,417億。惟隨後連日下挫，周三（2日）早盤最低跌至546元，自首日高位急速回落一半，成為科創板年內股價「腰斬」速度最快的個股之一。以今日收市價546.02元計，宇樹市值回落至2,210億。

據《彭博》報道，隨着股價大幅走低，宇樹科技的本年預測市盈率亦由首日的547倍回落至約360倍，但仍遠高於科創50指數的65倍水平。

宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人。

散戶超購5500倍 首日換手率達85%

雖然宇樹科技首次公開招股獲熱捧，散戶認購倍數超過5,500倍，新股中籤難度甚至遠高於記憶體晶片巨頭長鑫科技（688825.SH）。惟據《21世紀經濟報道》指出，宇樹科技上市首日換手率高達85%，反映除了戰略投資者外，大部分參與打新的機構投資者大概率已於首日高位獲利離場。

外資行指高估值不合理 光大證券：短期難擺脫市場情緒牽制

對於宇樹科技股價遭遇重挫，多家機構均認為主因源於上市時過高估值。據彭博報道，瑞士嘉盛銀行等機構指出，中國人形機器人產業仍處於極早期階段，行業缺乏具體應用場景且面臨技術挑戰，宇樹上市時的高估值顯得並不合理。

光大證券國際證券策略師伍禮賢（Kenny Ng）亦向外媒表示，招股階段的熱烈反應反映資金對公司股價抱有較高預期；但正因這種高關注度，推高了上市後短期的估值與股價，目前正處於持續回吐階段。對於整體板塊而言，儘管行業未來增長空間依然廣闊，惟短期內難免受到整體市場情緒牽制。