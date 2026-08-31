宇樹科技上市9個交易日股價近乎「腰斬」　市值蒸發逾2100億

8月31日，A股「人形機械人第一股」宇樹科技股價最低觸及555.80元（人民幣，下同），較上市首日開盤價1100元累計回撤49.47%，距離550元的「腰斬線」僅差5.8元。截至收盤，宇樹科技報564.90元，跌3.44%，市值約2285億元，較上市首日開盤時的約4449億元蒸發逾2100億元。



據招股書披露，宇樹科技董事長王興興直接及間接合計持有公司約30%股份，所持市值超千億元，一舉拿下「90後」首富寶座。（網絡圖片）

開盤即巔峰 629%漲幅後單邊下行

據內媒《新黃河》旗下新媒體大魚財經，宇樹科技8月19日以150.80元發行價登陸科創板，上市首日高開至1100元，較發行價暴漲629.44%，市值一度達4449億元。以開盤價計算，中一簽（500股）浮盈約47.46萬元。然而，開盤即巔峰，此後股價便開啟單邊下行通道。

按照科創板規則，新股上市前5個交易日不設漲跌幅限制，此後日漲跌幅限制為20%。對首日高位入場的投資者而言，以1100元買入200股需22萬元，按8月31日最低價計算，賬面浮虧約10.88萬元。

王力宏（左）現身宇樹科技上市宴會，與紅杉資本沈南鵬（右）熱聊。（圖／翻攝新浪微博）

商業化前景未明 七成收入來自科研機構

宇樹科技的業績增長在進入2026年後已明顯放緩。2026年上半年，公司營業收入11.52億元，同比增長48.54%，但增速已從2025年的332%大幅回落。

市場對宇樹科技的另一層擔憂，來自其商業化路徑的不確定性。招股書顯示，2025年公司人形機械人收入中，超過73%來自高校及科研機構銷售。

2026年8月26日，在北京國家速滑館舉行的第二屆世界人形機器人運動會上，宇樹科技H2型人形機器人參加了80公斤級自由搏擊比賽的季軍爭奪戰。（Reuters）

此外，宇樹科技創始人王興興在2026世界機械人大會上坦言，機械人目前已經能夠完成部分簡單任務，但效率和泛化能力仍不夠高，面對新任務往往需要重新訓練。他預計機械人走進家庭「最快二至三年，慢則五到十年」。