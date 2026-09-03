Nvidia收漲逾3%　摩通分析師路演後仍力撐　稱業務瓶頸不在需求端

英偉達﹙Nvidia﹚盤中拉升一度漲4.83%至227.95美元︳收市仍升3.2%至224.47美元。消息面上，摩根大通在與英偉達投資者關係團隊完成一次虛擬非交易路演後，重申對英偉達的「增持」評級及320美元的目標價。

分析師Harlan Sur與英偉達投資者關係及戰略財務副總裁Toshiya Hari會面，深入探討公司前景。Hari表示，公司2028財年實現70%按年增長的框架，主要得益於超大規模雲服務商、新興雲端服務商、人工智能實驗室、主權人工智能以及企業需求的持續強勁表現。

英偉達表示，之所以提供跨年度展望，是因為公司對明年的業務能見度更高，且市場預期與內部預測之間存在顯著差距。這種信心在英偉達近期的業績中得到印證——過去12個月收入增長達83%，同時已有35位分析師上調了對其未來業績的盈利預測。

英偉達於2016年8月股價約1.4美元，並於2026年5月14日創出歷史高位236.265美元，升幅約168倍。圖為公司行政總裁黃仁勳。資料圖片。（Reuters）

Hari指出，若非供應限制，業務規模本可實現按年翻倍以上的增長，並再次強調目前的業務瓶頸在於供應端而非需求端。

另外，英偉達CEO黃仁勳與美國商務部長盧特尼克出席在北卡羅來納州舉行的G20科技活動。黃仁勳表示，人工智能是「偉大的平衡器」。呼籲二十國集團加快人工智能應用以促進經濟增長。