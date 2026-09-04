不只AI概念：英矽智能靠授權交易跑出，下一步看臨床數據｜彭偉新

近年人工智能在投資市場大熱，但真正能把AI技術用在實際產業，並開始錄得收入和利潤的企業並不多。英矽智能（3696）是其中一間較受關注的企業。集團主打AI製藥，即利用人工智能協助尋找新藥方向、設計藥物分子，以及判斷哪些藥物較值得推進臨床。傳統新藥研發往往需時多年，成本高，失敗率亦高；英矽智能希望透過AI，令研發流程更快、更有效率。



集團的核心平台名為Pharma.AI，當中包括多個工具，例如用作尋找疾病關鍵「開關」的Biology42、設計藥物分子的Chemistry42，以及協助判斷臨床機會的Medicine42。用較簡單的說法，這套平台就像一個AI研發工具箱，先找出疾病可能的突破口，再設計藥物，最後評估是否值得投入臨床測試。英矽智能不只是賣軟件，而是同時發展自家藥物管線，並透過授權合作、共同研發和收取里程碑款項變現。

行業方面，AI製藥正由概念階段進入驗證期。市場不再只問「AI能否幫助製藥」，而是更關心企業能否持續交出成果，包括有多少候選藥物、多少項目進入臨床、有沒有大型藥企合作，以及最終能否帶來收入。這對真正有執行力的企業有利，因為行業熱潮過後，資金會更集中流向能證明技術價值的企業。不過，新藥研發始終是高風險行業，即使AI可提升早期效率，也不代表藥物一定能成功上市。

英矽智能主打AI製藥，利用人工智能協助尋找新藥方向、設計藥物分子，以及判斷哪些藥物較值得推進臨床。（英矽智能官網）

英矽智能的優勢，在於它並非單純提供研發工具，而是採用「AI平台加自家管線」模式。根據券商報告，集團自2021年以來已提名33個臨床前候選藥物，並簽署超過15項主要合作，累計合作合約價值超過75億美元。不過，這類合約總值通常包括未來研發進度、銷售表現及潛在收入，並不等於集團已即時收到同等現金。集團與禮來、武田、施維雅及SK Biopharmaceuticals等藥企或機構有合作，反映其平台在國際藥企之間已有一定認受性。

競爭方面，英矽智能面對的對手不只其他AI製藥企業，亦包括大型藥企內部的AI團隊，以及科技公司切入藥物研發的嘗試。長遠而言，單靠演算法並不足夠，真正關鍵在於能否持續產出有價值的候選藥物、推進臨床試驗、取得合作收入，以及最終交出有效和安全的臨床數據。因此，英矽智能現階段的領先優勢，需要靠後續成果不斷鞏固。

英矽智能2026年上半年表現明顯改善。集團收入達1.063億美元，按年大增287.2%；淨利潤為3,550萬美元，扭轉去年同期虧損1,920萬美元的情況；經調整淨利潤達5,120萬美元。毛利率升至90.3%，營運利潤率亦轉正至26.1%。收入主要來自藥物發現及管線開發，該分部收入達1.03億美元，佔總收入約97%。軟件解決方案收入雖按年增長33.6%至270萬美元，但現時基數仍細，短期對整體業績貢獻有限。

不過，投資者不宜把上半年盈利理解為集團已進入穩定收成期。由於收入很大程度取決於授權交易、首付款和研發里程碑，入帳時間可以相當波動。某半年可能因大型合作而盈利亮麗，但若下一階段交易節奏放慢，收入及盈利亦可能回落。因此，分析英矽智能，重點不應只放在單一業績，而要觀察候選藥物數量、臨床推進進度，以及合作交易是否持續。

英矽智能的最大亮點，是AI平台開始展示重複產出能力。（英矽智能官網）

集團最大亮點，是AI平台開始展示重複產出能力。2026年至今，集團已提名9個臨床前候選藥物，已達早前全年8至10個的目標。其中最受市場注目的，是Rentosertib，即ISM001-055。這是一款TNIK抑制劑，用於治療特發性肺纖維化，已推進至III期臨床開發階段，被多家券商視為全球較領先的AI發現藥物之一。若未來臨床結果理想，將會成為英矽智能，以至整個AI製藥行業的重要驗證。

除Rentosertib外，Target Z及Target Y亦是市場焦點：

Target Z與慢性痛症相關，市場期待其在療效和安全性上能帶來突破；

Target Y則被視為具備跨疾病應用潛力，並可能針對乾性老年黃斑病變等龐大市場。



這些項目仍需更多臨床數據證明，但若成功推進，將為集團估值帶來更大想像空間。總括而言，英矽智能已不再只是AI概念公司，而是一間開始以合作收入、臨床管線及平台能力證明自己的AI製藥企業；但其真正價值，仍要靠未來臨床數據來確認。

英矽智能股價自今年2月20日由高位80.90港元見頂後，走勢開始回落並在持續下跌後，形成了下跌走勢，更於6月11日跌至最低位見35.24港元後，在9天RSI由30以下水平作出反彈後，股價開始出現反彈，而且在股價升破20天線後，進一步確認股價見底更成功返50天線之上，股價一度升至53.90港元，雖然股價受阻並作出回調，不過，並未有跌返前底外，繼續作出整固，股價仍能企穩在40港元以上水平。預期股價在確認見底後，有機會以整個前跌浪總跌幅的61.8%作為最終反彈目標，只要股價能企在20天線之上，股價可以上望62.00港元。建議投資者可以在45.00港元入，上望62.00港元，失守40港元必沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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