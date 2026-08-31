舜宇光學走出手機周期？車載、XR、機械人視覺成未來看點｜彭偉新

舜宇光學科技（2382.HK）是不少香港投資者熟悉的光學零部件龍頭。過去市場一提起舜宇，往往會想到手機鏡頭及手機攝像模組，因為這曾是集團最主要的增長引擎。不過，近年的舜宇已不再單靠手機業務食糊，而是逐步擴展至車載鏡頭、車載攝像模組、XR產品、機械人視覺、智能影像、光學儀器，甚至光通訊零部件。換言之，集團正由「手機光學股」，轉型為覆蓋多個應用場景的「光學平台型企業」。



最新業績方面，舜宇2026年上半年收入為人民幣219.06億元，按年升11.5%；股東應佔溢利為人民幣18.08億元，按年升9.9%。在手機及新能源車需求都不算強的環境下，成績算是好過市場原先擔心。不過，毛利率由去年同期19.8%微跌至19.5%，反映收入有增長，但盈利質素仍受部分傳統業務拖累。

舜宇光學正由「手機光學股」，轉型為覆蓋多個應用場景的「光學平台型企業」。（舜宇光學官網）

分業務看，手機產品收入為人民幣131.49億元，按年微跌0.8%，毛利率跌至12.3%；汽車產品收入為人民幣37.62億元，按年升10.6%，但毛利率跌至30.3%；XR產品收入為人民幣9.56億元，按年升11.0%，毛利率亦跌至13.0%。最亮眼的是其他產品，包括泛IoT相關業務，收入達人民幣40.39億元，按年大升88.5%，毛利率升至34.4%。這說明舜宇的增長動力已不再只靠手機，而是由機械人、智能影像、光學儀器等新應用拉動。

現金流亦是亮點。集團上半年經營活動現金流淨額達人民幣34.26億元，按年增長45.4%。對製造業公司來說，盈利固然重要，但現金流更能反映生意是否健康。舜宇期內亦回購並註銷約1,584萬股，耗資約10.1億港元，顯示管理層有意提升股東回報，亦反映其對長遠發展有一定信心。

舜宇的增長動力已不再只靠手機，而是由機械人、智能影像、光學儀器等新應用拉動。（舜宇光學官網）

行業上，智能手機已進入成熟期，需求偏弱仍是主要壓力，2026年全球手機出貨亦可能受記憶體價格及零件供應影響。不過，高階手機仍追求更強拍攝功能，包括大感光元件、潛望長焦、光學防震、可變光圈及玻塑混合鏡頭，這些升級有利舜宇提升產品平均售價。

汽車光學則是較長線賽道。隨着智能駕駛普及，以及L3級別自動駕駛法規逐步推進，汽車對環視、前視、駕駛監察及艙內監測鏡頭的需求增加。舜宇在車載鏡頭有先發優勢，與全球汽車客戶有合作基礎。不過，新能源車市場競爭激烈，車企壓價能力強，短期毛利率未必容易大幅改善。

XR及智能眼鏡則提供更大想像空間。過去VR發展高開低走，但AI應用成熟後，較輕巧的智能眼鏡及AR眼鏡有機會成為下一代人機互動裝置。有券商提到，舜宇已取得主要客戶大型AR產品訂單，預期2027年開始帶來較明顯新增收入。不過，AR能否普及，仍取決於體驗、價格、續航及應用場景。券商取態方面，對舜宇光學的前景及目標價分歧明顯。部分券商維持較中性評級，例如「Equal-weight」或「Neutral」，目標價約60至62港元，主要憂慮核心業務盈利動力仍偏弱；相反，較樂觀券商則把目標價定於90至94港元，主要看好泛IoT、AR眼鏡及光通訊機會。

舜宇光學過去5年的平均Beta值為1.12，系統性風險高於大市。52周最高位曾見91.4港元，而最低位則曾見51.5港元，以現價66.2港元計，舜宇光學科技的股價較50天線高出9.33%，另外，現價亦較200天線高出4.95%，不過由於偏離水平不太遠，未有形成股價偏高而作出明顯回調的壓力。另外，舜宇光學的機構投資者持股比率為32.38%，自今年4月2日至今年8月28日期間，股價錄得10.52%的升幅，該期間共錄得78.54億港元的資金流入，當中大戶佔其中的64億港元（見下圖），而散戶則佔當中的14.53億港元。大戶對散戶資金流比率為4.4比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.59%；而最低曾經跌至-0.78%，至於8月28日當日則為9.72%，正反映出大戶資金動力正在改善中。

舜宇光學科技（02382）於今年4月2日至8月28日期間的資金流狀況

舜宇光學股價於去年10月升上91.4港元高位後，便持續作出回調，更在今年3月時跌返低位51.50港元後才再度反彈，不過，股價仍然未能重返前頂，只返回87.60港元便再度見阻力。其後，股價在反覆跌穿50天線支持後，持續下跌更在7月時跌至53.45港元，貼近今年3月時的低位後才再度反彈。並在反覆回升下，於上周成功升破50天線外，9天RSI更升穿70水平，雖然反映出有超買走勢，但同時亦反映動力強勁。加上MACD已出現牛差距外，更已返回正數，反映出走勢將會繼續轉強，相信可以帶動股價繼續向好。只要股價能向上突破66.50港元，股價有望以黃金比率的61.8%反彈目標作為股價上升目標。投資者可以在66港元先行買入，只要能企審在60港元水平，股價有望向上升抵74港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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