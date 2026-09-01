復星國際中期盈利大增　釋放多個利好訊號｜彭偉新

近期港股呈現反覆分化格局，外資與南向資金交替進出，投資者由追逐主題炒作轉向關注業績改善與資產負債表修復。復星國際（0656）正契合此投資邏輯，其2026年中期業績釋放多重正面訊號，支撐估值上調。



2026年上半年，復星交出亮眼的中期業績，整體營運保持韌性，盈利顯著修復。期內總收入達人民幣869.6億元，歸屬母公司股東利潤人民幣17.2億元，同比大升160.3%，顯示盈利能力顯著修復，並已重回增長軌道。財務方面，集團持續優化資產負債結構，推動債務規模穩步壓降，總債務對總資本比率回落至55.7%，且信用評級持續保持穩健。

復星國際核心業務涵蓋醫藥健康、文旅消費、保險金融等板塊，受惠於醫藥創新、本港及內地消費升級、保險保障需求增長及環球旅遊復甦等多條增長賽道。過去數年，管理層主動剝離非核心資產，集中資源於具增長潛力的優勢產業，使集團更好地穿越並駕馭經濟週期，為長期增長奠定基礎。2026年上半年，四大核心產業－復星醫藥、豫園股份、復星葡萄牙保險及旅遊文化板塊的經營收入保持穩定，結構持續優化，合計收入達人民幣638.8億元，佔集團總收入73.5%，「聚焦主業」的戰略成果進一步顯現。

復星國際核心業務涵蓋醫藥健康、文旅消費、保險金融等板塊。（復星官網）

是次中期業績有三大市場值得留意的亮點，使復星國際的盈利增長清晰可見。

第一，醫藥與保險雙引擎驅動：復星醫藥上半年收入人民幣203.77億元，創新藥收入持續增長，佔製藥業務比重進一步提升。旗下復宏漢霖收入及利潤均錄得雙位數增長，多款創新藥及新適應症陸續於境內外獲批。醫藥板塊的意義不僅在於短期盈利貢獻，更代表復星由投資驅動轉向研發、管線與商業化能力驅動的價值增長。

復星葡萄牙保險上半年歸母淨利潤1.65億歐元，按年增長23.8%；復星保德信人壽淨利潤人民幣7.8億元，按年大升270%，上半年淨利潤超過2025年全年水平。復星聯合健康保險收入同比增長36.2%，實現淨利潤人民幣5.72億元。鼎睿再保險再保險收入、毛保費同比分別增長25.0%及11.8%，憑借穩健的財務實力及持續提升的市場地位，穆迪於今年4月將其評級由Baa1上調至A3。

第二，整合式全球創新成果落地：創新和全球化是復星的核心戰略，也是復星今次中期業績回暖的核心推動力。在創新方面，近十多年來復星圍繞醫藥等核心業務軌道，保持高強度科創投入，僅今年上半年科創投入便達到人民幣42億元，同比上升16.7%。復星在醫療健康領域，主要圍繞中國、美國、全球新興市場三個維度的需求進行佈局，經過十多年努力，搭建了單抗、雙抗、多抗、ADC、融合蛋白、小分子、自體CAR-T、新型通用型CAR-T、核藥等技術平台，構建了涵蓋實體瘤、血液腫瘤、免疫炎症、神經退行性疾病、心血管、代謝等疾病領域的高價值研發管線。同時，也在持續打造開放式創新生態，與更多全球性公司進行全方位的合作，並構建全價值鏈協同的全球化運營體系，針對不同市場體系進行系統化的商業佈局，強化全球商業化能力建設。

復星在醫療健康領域，構建了多種疾病領域的高價值研發管線。（示意圖，Unsplash@CDC）

第三，全球化運營價值釋放：復星自2007年上市以來持續推進全球化佈局，現已覆蓋40多個國家和地區。2026上半年，海外收入人民幣491.6億元，同比增長5.3%，佔總收入56.5%，再創新高，印證多年全球化佈局釋放增長價值。

具體例子可見於醫藥板塊創新藥出海成果顯著，H藥漢斯狀在歐盟獲批三項新增適應症，HLX11及HLX14分別在歐盟與加拿大上市。2026年初，復星醫藥與衛材株式會社就漢斯狀達成合作，潛在總金額超3億美元。中國創新藥的全球價值正被國際市場重新定價。今年上半年，豫園股份在港澳地區收入人民幣5.32億元，同比大增285.8%，海外及免稅渠道門店已達15家。Club Med持續推進全球佈局，杭州龍塢度假村及南非度假村已開村或試營業。8月28日，復星國際公佈旗下地中海度假集團向香港聯交所遞交上市申請，地中海度假集團2025年收入達19.5億歐元，2025年經調整EBITDA達3.9億歐元，經調整EBITDA利潤率提升至20.2%，目標到2030年，地中海度假集團將拓展至約85家全球度假村。

北水投資者於今年2月底至今在復星國際（0656）持股比率的變化正在改善。

內地資金流入港股方面，南向資金持股持續回升，反映在現時港股環境，部分內地資金重新審視上市企業的配置價值。根據中央結算系統數據，南向資金持有復星國際持股比重，由今年2月底12.63%，上升至8月28日14.97%，半年間上升2.34個百分點。

技術走勢方面，自今年3月初發佈年度業績盈利預告起，至8月25日中期業績發佈前，復星國際股價明顯反彈，自3.6港元漲到5.41港元，漲幅超過50%。復星國際股價今年3月低見3.42港元，其後9日RSI於低位出現底背馳，股價先後突破20天及50天線阻力，收復多條移動平均線。現時9日RSI升破70水平，上升動力充足。後市有機會進一步挑戰6.0港元阻力，看好的投資者可考慮待股價回調至5.20港元附近吸納。

復星國際（00656）於今年4月2日至8月28日期間的資金流狀況。

近日大行高盛在復星國際業績發佈後出具研究報告，指出復星國際上半年業績盈利大幅修復，去槓桿進度快於市場預期，因此給予「買入」評級，目標價港幣7元。投資者可以此目標價作為參考。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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