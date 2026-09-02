百度集團最快9月7日有望納入港股通　全棧AI價值重估在即｜彭偉新

百度集團（9888）過去予人的印象，主要是搜尋、廣告及互聯網平台。不過，近年集團的業務重心已明顯轉向人工智能。現時百度的AI佈局由底層晶片、雲基建、模型，以至各類應用服務都有覆蓋，是少數具備「全棧AI」能力的科技公司。簡單來說，百度並非只做一個AI工具，而是由算力、模型，到實際使用場景都有參與。這種完整佈局，正是市場重新審視其投資價值的原因。



從2026年最新業績看，百度的轉型已經不止停留在概念層面。集團最新季度總收入為313億元人民幣，百度一般性業務收入為252億元人民幣，當中AI業務收入佔比已超過50%，並且連續兩個季度過半。換言之，AI已開始成為百度核心收入來源之一，而不再只是傳統業務以外的新增賣點。對投資者而言，這是一個重要訊號，因為當AI收入能夠連續兩季佔一般性業務收入過半，代表客戶需求及商業化能力都有一定支持。市場日後評估百度時，不能再單純用搜尋廣告股的估值方法，而要加入AI雲、AI晶片、自動駕駛及AI應用等多個業務價值。

近年，百度集團的業務重心已明顯轉向人工智能。（百度集團官網）

另一個短期催化劑，是百度在香港的上市地位轉變。集團公告自願將香港聯交所第二上市地位轉換為主要上市，已於9月1日（昨日）生效。今後，百度於香港聯交所及納斯達克雙重主要上市。今次轉換不涉及發行新股，亦不涉及融資，因此不會造成新股攤薄。其重點在於擴闊投資者基礎，以及提升股份在香港市場的流動性。

昨日，百度首席財務官何海建在接受彭博社專訪時表示，百度有望很快迎來新增資金流入、新的資金活水，可能下周就能看到效果。「參考券商與分析師的一些觀點，像我們這種體量市值的公司，預計會有10%至15%的增量資金流入該股。」

何海建表示，最終決定權在交易所手裡，但參照過往案例，南向資金（港股通）有可能幾天到一周內落地。下一個重要的指數調整窗口，有望在9月初到來。他稱，百度完成雙重主要上市，可拓寬客戶與投資者基礎，且當下是個絕佳時機，它向外釋放信號，百度已經邁入第二增長曲線。百度早年在人工智能領域的佈局，從雲、應用、芯片，到各類智能體，如今都已成為重要收入來源。

南向資金料成新增買盤

大摩預期百度最快可於9月7日獲納入港股通。這一點值得重視，因為若成功納入，內地投資者日後便可透過滬深港通直接買賣百度港股。對股份而言，這不但可增加潛在買盤，也有助提升成交及市場關注度。瑞銀預計，百度完成雙重主要上市轉換後，有望隨後納入港股通；國盛證券亦認為，百度已滿足市值及綜合指數成分股等核心條件；花旗則指出，今次轉換不涉及新股發行，是邁向納入南向港股通的積極進展。若南向資金正式可以參與，百度的投資者結構有望更均衡，股份亦較容易由「美股中概股折讓」的框架，轉向港股AI龍頭之一的角度重新定價。

AI業務加速落地

在AI應用場景方面，蘿蔔快跑是百度其中一個較具代表性的業務。與一些仍停留在試驗階段的AI項目不同，蘿蔔快跑已經有清晰的營運數據及海外推進步伐。蘿蔔快跑已在香港取得全港首個全無人駕駛測試牌照，並於機場島啟動測試，成為全球首個在右舵左行市場開展全無人駕駛測試的自動駕駛出行服務商。右舵左行市場在道路規則及駕駛習慣上，與不少其他市場不同，因此今次香港測試對其國際化能力有指標意義。此外，蘿蔔快跑正拓展中東、倫敦及瑞士等市場，與Uber及Lyft等主要叫車平台合作。至今，蘿蔔快跑全球足跡覆蓋28個城市，車隊累計自動駕駛里程超過3.5億公里，當中包括超過2.4億公里全無人駕駛里程，反映其安全及營運經驗已累積至相當規模。若日後能在更多城市複製營運模式，蘿蔔快跑有機會成為百度AI落地的重要展示窗口。

蘿蔔快跑有機會成為百度AI落地的重要展示窗口。（蘿蔔快跑官網）

至於百度AI底層能力，崑崙芯是不能忽視的一環。李彥宏在業績電話會上表示，第二季度崑崙芯保持強勁勢頭，需求旺盛，並持續向多個行業擴展。市場對崑崙芯在大規模應用中的穩定性、效率，以及配合不同AI模型的能力，認可度正在提升。這對百度十分重要，因為AI發展離不開算力，而崑崙芯正是百度掌握AI算力的重要基礎。

崑崙芯已完成三代AI晶片研發及商業化，未來亦會推進面向大規模推理優化的M100，以及日後推出的M300。第二季度，崑崙芯進一步覆蓋Kimi K3、GLM 5.2、MiniMax M3、混元Hy3等模型更新版本，顯示其支援能力正持續擴大。目前，崑崙芯已完成三代AI芯片的研發和商業化，未來將繼續推進產品佈局，包括面向大規模推理優化的最新 M100以及未來將推出的M300。可以推斷，百度透過自家晶片支援模型及應用發展，不但有助控制成本，也有機會提升整體AI服務效率。更重要的是，崑崙芯令百度在AI產業鏈的位置更接近「基礎供應商」，而不是單純的應用開發者。

分拆上市釋放資產價值

此外，百度有望分拆崑崙芯上市。估值方面，多家國際券商及評級機構亦曾就崑崙芯作出分析。晨星報告估計，崑崙芯估值約4,000億至5,000億港元，即約510億至638億美元；J.P. Morgan摩根大通估值為400億至490億美元；建銀國際則給予約480億美元估值，範圍為400億至570億美元。上述估值反映，崑崙芯可能是百度目前最值得市場重新定價的資產之一。若市場逐步承認其AI晶片價值，百度的整體估值方法或會出現變化。

除了晶片及自動駕駛，百度的AI亦正滲透至日常用戶產品。2026年6月，百度文庫與百度網盤的AI日活躍用戶量滲透率按年增長27.4%，反映用戶正更廣泛採用其AI功能。這類產品本身已有龐大使用基礎，若AI功能能提升用戶黏性及付費意願，將有助百度把AI能力轉化為更穩定的收入來源。對投資者來說，這類「日常化」AI應用可能未必如晶片或自動駕駛般吸睛，但勝在貼近用戶，亦較容易累積長期使用習慣。

綜合市場資訊，若依照SOTP估值方法對百度六大業務價值重估，百度潛在價值約1.01兆港元，近三倍上漲空間（見下圖）。

按SOTP估值方法對百度六大業務價值重估價值。

大戶資金流入明顯

資金流及技術走勢方面，百度過去5年平均Beta值為0.59，系統性風險低於大市。其52周高位為161.20港元，低位為86.50港元，以現價95.75港元計，仍較50天線低8.81%，較200天線低26.43%，反映股價未見技術走勢過熱。今年4月2日至8月28日期間，雖然股價下跌11.99%，但同期錄得98.17億港元資金流入，當中大戶資金流入81.44億港元，散戶為16.77億港元（見下圖），大戶對散戶資金流比率約4.9比1。大戶坐貨比率於8月28日為10.3%，反映資金動力已有改善，亦顯示有資金趁股價調整期間逐步吸納。

百度集團－ＳＷ（09888）於今年4月2日至8月28日期間的資金流狀況。

技術上，百度股價1月曾升至161.20港元，其後跌穿20天線及50天線，並於8月19日低見86.50港元（見下圖）。其後9天RSI由30以下反彈至接近50，股價亦逐步收復8月19日的下跌裂口。若能升穿20天線，見底訊號將更清晰。策略上，可考慮於95港元附近買入，中線上望160港元；只要未跌穿86.50港元，暫時毋須止蝕。

百度集團（9888）日線技術走勢。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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