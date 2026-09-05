To B及To C表現出眾　順豐同城配合科技賦能未來見成長性｜聶振邦

每逢業績期不但是上市公司財務表現優劣比較的時刻，亦是我們尋找優質並估值吸引股份投資的好時機。從2021年12月上市至今已逾四年半，於8月下旬第五度公佈中期業績，亦讓市場見證到其連續五個同期保持收入雙位增長的順豐同城（9699），絕對值得留意。其2026上半年收入約117.4億元（人民幣，同下），再刷新中期紀錄，按年增速為14.7%，勝過早前盈喜預告的「不低於14%」；經調整淨利潤增長更達70.8%，同勝盈喜預告的「不低於50%增長」，持續展示其核心業務的盈利高速增長能力。



「中立獨立第三方」稀缺價值依舊展現

作為內地最大第三方即時配送平台，在平台「公平競爭」之聲與全渠道趨勢下，「中立獨立第三方」稀缺價值依舊展現，促使面向商家（To B）業務高速成長。順豐同城中期佳績再次印證公司商業模式具備成長可持續性，再證其商業模式可成功突破「增量增收與增利不可兼得」的行業痛點。監管推動行業回歸「公平競爭」，商家及流量平台對獨立第三方運力的需求迎來歷史性爆發。無論即時零售市場處於此前的「內卷式競爭」時代，抑或當下邁向講求消費者體驗的「質」的競爭上，順豐同城均能成為商家及流量平台在即時配送上的「最佳拍擋」。

順豐同城的商業模式可成功突破「增量增收與增利不可兼得」的行業痛點。（順豐速運）

To B業務的收入並活躍商家客戶量均高速成長

期內To B的同城配送服務收入達57.22億元，按年增長28.1%，這是與各大頭部客戶合作造就收入快速增長的成果。另見截至2026年6月底止12個月，平台年活躍商家規模攀升至123萬，同比大幅增長44%，並與多個頭部客戶（KA客戶）的合作市佔率保持領先，新增合作門店超過4,300家，並深入商超與前置倉領域，帶動商超行業收入同比大增逾50%，生鮮、美妝等非餐品類表現極為亮眼。更值得留意是，順豐同城面向商家的服務已達致更多元化，比如向品牌客戶提供門店打烊清潔等服務，提升其業務粘性，深度融入客戶經營體系。並且透過與順豐集團生態融通，打造「倉儲+轉運+同城即配」經濟網絡承接，上半年共同服務的月結客戶帶來外部增量收入2.63億元（按年增26.4%）。

To C業務藉提供高端服務突圍而出

面向消費者（To C）同城配送業務發展同樣有聲有色，期內收入達14.67億元，按年增長11.8%；截至2026年6月底止12個月活躍消費者突破2,703萬人。公司深化精細化運營與一對一「獨享專送」高端服務，帶動其獨享專送單量上半年實現翻倍增長，其中，高價值品類（即蛋糕、鮮花、生鮮等）獨享專送服務收入均實現高雙位數增長；同時推進0至6km「小時達」滲透，滿足同城個人快遞提速的強勁需求。此外，最後一公里配送收入達45.51億元，可以預期隨着與順豐集團多場景網絡融通拓寬其産品矩陣，相關收入有望隨着在順豐集團大網中的滲透率持續提升而增長。

順豐同城深化精細化運營與一對一「獨享專送」高端服務，帶動其獨享專送單量上半年實現翻倍增長。（順豐速運）

其2026上半年股東應佔溢利約3.49億元，較2025全年溢利約2.78億元，便已經高出了逾1/4，足見2026年的全年業績增長已無懸念。目前更可憧憬溢利再現倍翻，皆因順豐同城善用科技，無論是AI Agent生態，以至無人車共享運力上，都可塑造公司未來即配科技護城河。例如公司提供的創新試點無人車「共享運力」服務（通過其小程序面向商家及消費者提供此服務），可顯著提升車輛使用率並拉低單位營運成本。「騎手+無人車」的混合彈性網絡已成為其極具性價比與高穩定性的核心競爭壁壘。隨着公司連續多個財年印證其「收入高速增長+利潤翻倍釋放」的實力，市場對其「第三方智能運力稀缺資產」的價值重估勢在必行，值得投資者期待。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人於證監會持有第1、4號牌照。

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