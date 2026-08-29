國際化與數智化協同提速　順豐控股增長空間進一步打開｜聶振邦

全球經濟與貿易環境持續動盪下，中國1至7月出口同比增18.5%，企業對高韌性的全球供應鏈服務需求快速增長。在如此環球形勢下，近日亞洲最大的綜合物流服務商順豐控股 (6936) 發佈2026年中期業績公告，收入與利潤均錄得堅實增長，2026年的上半年營業收入1,555億元 (人民幣，同下)，同比增長5.9%；扣除非經常性損益後的歸母淨利潤為50億元，同比增長9.3%；供應鏈及國際業務表現尤為亮眼，實現收入396億元，同比增長15.6%。

與此同時，順豐持續通過股份回購及現金股息提升股東回報，截至7月底，H股回購已累計約2.3億港元；公司擬實施2026年中期現金股息分派25億元，同比增長8%，並計劃將2026年度股息比例提升至45%，2027年度提升至50%，且於2028年度不低於50%，投資價值及股東回報吸引力進一步凸顯。

（圖片來源：順豐速運）

內地持續深化護城河 第二增長曲線全面提速

筆者認為，業務結構優化升級、數智化賦能增益提效，是理解順豐上半年優異業績的關鍵，期內順豐控股內地各項核心業務保持穩健增長。其中，時效快遞深耕各類新興場景需求，上半年演唱會與展會場景收入均破億。而經濟快遞與快運業務收入分別同比增長7.5%和12.6%，公司主動調優業務結構、持續拓展高價值業務場景，後續增長動能有望進一步釋放。

公司第二增長曲線供應鏈及國際業務全面提速，不含KLN的供應鏈及國際業務收入同比增長46.6%，較去年增速進一步提速，其中，國際快遞及跨境電商物流收入同比增長60%，國際供應鏈業務 (不含KLN) 收入同比大增155%。筆者認為，這一增長背後，來自於全球企業多元化供應鏈需求強勁，並受益於順豐在行業內率先完成了從提供「單一物流運輸服務」到成為客戶「企業經營夥伴」的轉型。

以某全球領先高科技客戶為例，順豐與其合作從內地快遞服務逐步延伸至全球供應鏈體系，深度覆蓋跨境採購到售後的全物流鏈路，過去十年，該客戶為順豐貢獻的收入規模增長約五倍。值得注意的是，截至2026年6月底，順豐海外倉面積已經超過275萬平方米，處於行業領先水平；以鄂州貨運樞紐為核心的航空網絡持續拓展加密，亞太地區每週航班可達213班。

從投資角度看，上述實例表明，順豐憑藉差異化競爭優勢，在加大客戶供應鏈全環節滲透、整合上下游生態需求、提升合作黏性的同時，積累深厚的各行業供應鏈實操經驗。

數智化全鏈路賦能 增益提效效果顯現

順豐已經形成以十餘個「一級智能體」為核心的智能體集群，覆蓋銷售、客服、規劃、履約、行政管理等業務環節，並已轉化為實際經營價值。在倉儲環節，順豐的數智倉儲解決方案上半年幫助客戶降低庫存成本10%至20%。中轉和末端收派環節，公司依託智能工具和運營流程優化，中轉運作效率同比提升7.4%，人均作業工時減少1.5小時，顯著降低一線員工勞動強度。

筆者認為，順豐當前的增長優勢已形成行業內較深的行業護城河，公司堅持「亞洲唯一」的戰略定位，深化數智驅動的綜合供應鏈服務，促進內地、國際業務均衡發展，有望持續受益全球供應鏈調整下的增量需求，其規模效應有望進一步釋放，為利潤率改善提供持續支撐，值得投資者關注。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人 於證監會持有第1、4號牌照。

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