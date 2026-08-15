長和上半年海外業績亮眼　營運環境下半年仍具挑戰｜聶振邦

港股市場的藍籌股陸續公佈2026年中期業績，本週焦點之一顯然是長和（0001），做分析前最重要是了解最高層的想法。集團主席李澤鉅經管理層向外界傳達一個重要訊息，就是今年下半年有很多不確定的因素，很多事情也看不通，既然看不通，就要更小心，所謂「小心駛得萬年船」。換言之，長和上半年海外業績亮眼，同時視下半年營運環境甚具挑戰，即繼續穩中求進的發展步伐。



於財務數據觀點上，雖然純利增長的面數確為市場帶來一刻驚喜，但筆者認為IFRS16前基準的呈報指標，更能反映管理層對集團基本營運表現的看法。按此基準之主要財務數據而言，2026上半年基本盈利接近126億港元，以呈報貨幣計算按年增長6%；即是基本EBITDA及EBIT分別上升6%及5%。業績增長主要由於港口部門表現強勁、零售部門增長穩健、有利之外匯變動，以及不得不提能源業務Cenovus貢獻大幅增加。

長和上半年海外業績亮眼，同時視下半年營運環境甚具挑戰，即繼續穩中求進的發展步伐。（長和官網）

海外業績表現亮眼

值得投資者注意的是，集團出售UK Rails及UK Power Networks權益，確認收益合共約177.53億元；電訊出售VodafoneThree，已於2026年7月完成，代價43億英鎊及收益約59億港元將於本年度下半年確認。管理層交代這些收益，均是在過去七個月內才收到的。甚至當中有大筆收益更是於七月才收到！若從長江整個集團來看，長江和記、長江基建、電能實業以及長江實業，都獲得數以十億港元計的豐厚收益，實屬難得。

但對於2026年下半年前景，集團預期營運環境將依然充滿挑戰且難以預測，旗下各業務的需求狀況依然有一定隱憂，因此務必繼續採取審慎策略。這似乎亦解釋得到派息取態及作出股份回購與否的企業決策邏輯。

長和業績增長主要由於港口部門表現強勁、零售部門增長穩健、有利之外匯變動，以及不得不提能源業務Cenovus貢獻大幅增加。（資料圖片/歐嘉樂攝）

下半年挑戰仍不小

集團業績亮點除見於上述盈利增長，海外業績表現也持續穩健，於Cenovus Energy之投資佔盈利16.7%至41.60億元。另撇除巴拿馬貢獻有所減少之影響後的港口部門仍錄得EBITDA為90.32億元，基本增加10%。還有零售部門之EBITDA，以呈報貨幣計算較去年同期增加9%至約86.81億元。然而，礙於2026上半年國際經貿形勢較2025年同期更複雜，故此，CKHGT的2026上半年基本EBITDA為101.90億元，下降5%，主要由於2025上半年錄得非經常性庫務收益，以及歐洲3對集團之基本EBITDA 貢獻較低所致。參考長和核心管理層看法，全球環境異常動盪不定及充滿不明朗因素。地緣政治局勢緊張，尤其美伊戰爭及霍爾木茲海峽航運交通反覆中斷，引發商品價格大幅波動、通脹壓力再度升溫及環球增長預測疲弱。

高度重視股東利益

李澤鉅在中期業績報告中亦明言，預計2026年餘下時間，集團各業務之營運環境仍充滿挑戰，將持續採取審慎策略。隨著若干分部之市場需求有所放緩，集團核心業務仍將高度重視成本與現金流管理，務求靈活應對市況發展。集團亦將繼續貫徹其嚴謹資本分配，以支持其穩健之財務及流動資金狀況，並保留策略靈活性，以便在增值交易機會出現時提升股東價值。

管理層在下半年業績仍面對較大不確定性之時仍樂意與股東分享上半年成果，足見乃一貫對股東利益高度重視，筆者認為此乃投資長和的核心價值。（資料圖片/黃永俊攝）

由此可見，集團2026年之全年業績已獲打好優良基礎，下半年業績表現則仍面對較大不確定性。管理層即使如此仍樂意與股東分享上半年成果，宣派中期股息每股0.7455元，按年增加5%，足見乃一貫對股東利益高度重視，筆者認為此乃投資長和的核心價值。另從2026上半年相繼出售海外業務，倘於今年餘下日子有善價而沽的機遇，或有合適的收購時機出現，相信長和也會積極把握，可憧憬再有海外業務利好消息，屆時可望迎來價值釋放帶動股價出現新升勢，目前投資價值不言而喻。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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