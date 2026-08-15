長和上半年海外業績亮眼 營運環境下半年仍具挑戰｜聶振邦
港股市場的藍籌股陸續公佈2026年中期業績，本週焦點之一顯然是長和（0001），做分析前最重要是了解最高層的想法。集團主席李澤鉅經管理層向外界傳達一個重要訊息，就是今年下半年有很多不確定的因素，很多事情也看不通，既然看不通，就要更小心，所謂「小心駛得萬年船」。換言之，長和上半年海外業績亮眼，同時視下半年營運環境甚具挑戰，即繼續穩中求進的發展步伐。
於財務數據觀點上，雖然純利增長的面數確為市場帶來一刻驚喜，但筆者認為IFRS16前基準的呈報指標，更能反映管理層對集團基本營運表現的看法。按此基準之主要財務數據而言，2026上半年基本盈利接近126億港元，以呈報貨幣計算按年增長6%；即是基本EBITDA及EBIT分別上升6%及5%。業績增長主要由於港口部門表現強勁、零售部門增長穩健、有利之外匯變動，以及不得不提能源業務Cenovus貢獻大幅增加。
海外業績表現亮眼
值得投資者注意的是，集團出售UK Rails及UK Power Networks權益，確認收益合共約177.53億元；電訊出售VodafoneThree，已於2026年7月完成，代價43億英鎊及收益約59億港元將於本年度下半年確認。管理層交代這些收益，均是在過去七個月內才收到的。甚至當中有大筆收益更是於七月才收到！若從長江整個集團來看，長江和記、長江基建、電能實業以及長江實業，都獲得數以十億港元計的豐厚收益，實屬難得。
但對於2026年下半年前景，集團預期營運環境將依然充滿挑戰且難以預測，旗下各業務的需求狀況依然有一定隱憂，因此務必繼續採取審慎策略。這似乎亦解釋得到派息取態及作出股份回購與否的企業決策邏輯。
下半年挑戰仍不小
集團業績亮點除見於上述盈利增長，海外業績表現也持續穩健，於Cenovus Energy之投資佔盈利16.7%至41.60億元。另撇除巴拿馬貢獻有所減少之影響後的港口部門仍錄得EBITDA為90.32億元，基本增加10%。還有零售部門之EBITDA，以呈報貨幣計算較去年同期增加9%至約86.81億元。然而，礙於2026上半年國際經貿形勢較2025年同期更複雜，故此，CKHGT的2026上半年基本EBITDA為101.90億元，下降5%，主要由於2025上半年錄得非經常性庫務收益，以及歐洲3對集團之基本EBITDA 貢獻較低所致。參考長和核心管理層看法，全球環境異常動盪不定及充滿不明朗因素。地緣政治局勢緊張，尤其美伊戰爭及霍爾木茲海峽航運交通反覆中斷，引發商品價格大幅波動、通脹壓力再度升溫及環球增長預測疲弱。
高度重視股東利益
李澤鉅在中期業績報告中亦明言，預計2026年餘下時間，集團各業務之營運環境仍充滿挑戰，將持續採取審慎策略。隨著若干分部之市場需求有所放緩，集團核心業務仍將高度重視成本與現金流管理，務求靈活應對市況發展。集團亦將繼續貫徹其嚴謹資本分配，以支持其穩健之財務及流動資金狀況，並保留策略靈活性，以便在增值交易機會出現時提升股東價值。
由此可見，集團2026年之全年業績已獲打好優良基礎，下半年業績表現則仍面對較大不確定性。管理層即使如此仍樂意與股東分享上半年成果，宣派中期股息每股0.7455元，按年增加5%，足見乃一貫對股東利益高度重視，筆者認為此乃投資長和的核心價值。另從2026上半年相繼出售海外業務，倘於今年餘下日子有善價而沽的機遇，或有合適的收購時機出現，相信長和也會積極把握，可憧憬再有海外業務利好消息，屆時可望迎來價值釋放帶動股價出現新升勢，目前投資價值不言而喻。
筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。
【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人
高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。
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