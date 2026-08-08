整固後確立利淡走勢　伺機造淡圖利表現見驚喜｜聶振邦

今日續談「下跌旗形」，誠如上回表示這是一種整固後傾向利淡形態，而其圖形表述的核心在整固部分，配合股指或個股整固前後均見跌勢，整固期間則見上揚，出現上升通道。於該通道相對上方和下方劃出的輔助頂線和底線，為平行關係。



不妨參考百威亞太（1876）的案例，股價於2024年5月初開始見橫行，收市位一直保持在11.00元或以上。直至5月22日見裂口低開，報11.10元，為全日高位，日內繼續下行，最終收報10.72元，確認跌出橫行區，進入跌勢。緊接股價續跌，至6月21日低見8.68元。

百威亞太（1876）2024年5月22日跌出橫行區，進入跌勢。（hk.warrants.com截圖）

實例解說如何畫兩輔助線

歷時一個月，從高位回落近22.00%，自2024年6月24日起股價才見回升，之後於6月26日、7月4、12和18日分別高見9.66、9.67、10.06和10.36元，高位一個高於前一個，其中可將9.66和10.36元連成一線，構成左至右從下而上的頂線。另於6月26日、7月2、8和16日分別低見9.03、9.14、9.24和9.53元，低位一個高於前一個，其中可將9.03和9.53元連成一線，構成左至右從下而上的底線，與頂線為平行關係。上述的頂線和底線形成上升通道，視為股價下行一段日子後出現整固。

怎判斷整固而非走勢逆轉

整固期從2024年6月24日至7月23日歷時一個月，與早前從5月22日至6月21日的股價下行歷時相若。一般整固歷時不會多於之前的下跌期，與此同時，整固期間成交量漸減，百威亞太的案例也是如此，於6月24至27日共四個交易日，其中三日成交量超過2,100萬股，之後卻未嘗處於1,700萬股或以上，至7月23日更是不足500萬股，較整固初期逾2,100萬股銳減超過3/4，形成「價升量縮」，股價上升動力持續減少，確認當時屬整固期而非走勢逆轉由跌轉升的最佳證明。

百威亞太官網圖片。（budweiserapac.com）

下跌開端視為旗桿之頂部

翌日 （2024年7月24日） 卻見「放量」，成交量超過2,400萬股，較整固初期逾2,100萬股還要多，並且當日見長陰燭，單日跌逾5.00%，為5月23日以來最大單日跌幅，又見跌出上升通道 （旗幟），確認跌出「下跌旗形」。接著要預判下行空間多少，回看早前下跌開端於5月22日開於全日高位11.10元 （約11.00元），相對6月13日進入上升通道的頂線，當日高見9.46元 （約9.50元），所以用上11.00元與9.50元對減，得出「旗桿」長度為1.50元，視為「量度跌幅」。其後在7月24日跌出整固區，大概位置在9.50元，減去1.50元得出8.00元，視為下跌目標。

對於整固期出現前已持貨的投資者，於2024年6月13日股價進入上升通道時位置約於9.50元，若之後在7月18和19日同是高見10.36元，卻於虧損收窄逾9.00%之際未有離場，那麼在6月13日回到9.50元水平應把握最後離場機會。畢竟觀察「旗桿」長度，預期股價落到8.00元才可望止跌，沒有理由容讓虧損進一步擴大多接近16.00%。另可留意此股能進行沽空操作，即反過來看當時進取者若建淡倉，預期回報接近16.00%。事實上，從7月24日至9月13日股價下行歷時逾一個半月，於9月13日低見7.63元，較預判的8.00元還要低，實際沽空回報不少於兩成。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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