黃埔AEON18萬呎巨舖　曾傳結業今續租！月租750萬起、年期9年

去年曾傳出結業的黃埔AEON終於打破傳聞，AEON母企永旺（香港）（0984）宣佈續租9年！



公司表示，9月7日公司作為租戶簽訂有條件的新租賃，續租現時為「AEON STYLE黃埔」的黃埔花園第5期及第6期商業平台的地面及地庫一樓部分，可出租面積約184,169平方呎的巨舖，租期為9年，自2026年5月1日起至2035年4月30日止。

9年租金「遞增制」

據公告，新租賃合約下，永旺的應付每月基本租金，自2026年5月1日至2029年4月30日（第一至三年）為750萬元﹔自2029年5月1日至2032年4月30日為（第四至六年）為不低於830萬元或不高於920萬元﹔自2032年5月1日至2035年4月30日（ 第7年至第9年 ）則為不低於880萬元，或不得超過880 萬元或第6年之每月租金的110%。

另公司須就每年總銷售額超過7.3億之部分，按6.5% 至7.5%之累進比率支付額外營業額租金 。

永旺指新租賃項下應付之租金與現行市場租金相比，對公司而言並不遜色。（資料圖片）

永旺：租金公平合理 內部資源撥付

永旺指，新租賃項下之租金，即包括基本租金及營業額租金，乃經公司與業主公平磋商後釐定，並已考慮該等物業鄰近地區可比較物業之現行市價及原租賃項下之現有租金。加上考慮到該等物業位處優越位置，位於黃埔站之上，並被密集住宅區包圍，公司認為，新租賃項下應付之租金與現行市場租金相比，對公司而言並不遜色。

經考慮上述所有因素，特別是公司於新租賃整個租期內應付之租金均在公司所參考之租賃交易之市場租金範圍之內，認為租金乃公平合理，並按正常商業條款釐定。新租賃項下應付之租金將由集團內部資源悉數撥付。

永旺指，新租賃有待業主簽立，待新租賃的先決條件獲達成後，新租賃將取代公司與業主之間先前就該等物業及或該等物業的任何租賃事宜所作出之一切陳述、安排、諒解及協議。