AEON女顧客遭50歲店員叫「姐姐」嫌無禮貌寫信投訴　店長回覆獲讚

AEON（永旺百貨）向來重視顧客意見，在各分店設有「顧客心聲」牆壁，以便客人提供寶貴建議！近見有女顧客光顧AEON時，不滿被1名逾50歲的員工稱呼為「姐姐」，覺得如此稱謂實在無禮，認為對方年齡「做得我呀媽有凸」。店長事後在「店長的話」回覆該客人，先就事件致歉，並稱已向全體員工通報，往後會盡量使用「沒太大輩份的稱呼」，又解釋「日後如有再犯，實屬久久積習，一時三刻未能改掉，敬請見諒」。



事件引來網民傻眼，認為該女顧客「玻璃心」，「咁唔通叫妹妹咩？嗌姐姐都係一句啫」、「咁都可以投訴」、「唔怪得冇人做零售業」。有人則對店長回覆表示欣賞，大讚他用詞文雅和字體端正，「個like係畀店長嘅一手好字」。



AEON女客人「顧客心聲」牆壁寫投訴

有網民在facebook群組「AEON Stores 關注組」發帖並上傳照片，表示「我要投訴，姐姐叫我做『姐姐』」，並揶揄「這位顧客學好手字才投訴吧」。如相中顯示，在AEON位於九龍灣MegaBox的分店內，有1名自稱Miss Yeung（楊女士）的女顧客在「顧客心聲」牆壁上表達意見，開宗明義要求「覺得啲staff可以有禮貌啲」。

不滿被50歲店員稱呼「姐姐」

楊女士表示「以前行開藍田（分店）啲staff好好人，好nice」，又指九龍灣分店「啲姨姨都nice」，但就不滿一件事，原來是有名目測年過50歲的職員稱呼她為「姐姐」。楊女認為對方年紀「做得我呀媽有凸」，稱被對方當作「姐姐」一事，覺得該職員無禮，直言「我真係嚇親」。

有女顧客到AEON購物時不滿被店員稱呼為「姐姐」，覺得對方言語無禮，遂在顧客心聲牆寫下投訴。（「fb@AEON Stores 關注組」圖片）

同時批評價錢出錯問題

楊女士續指，除了稱呼不當問題外，亦留意到價錢偶爾出錯，不滿「搞完一輪又一輪」，等候多時導致「啲（凍）肉都溶晒」，認為涉事分店需作出改善，「可以溝通上再Smooth（流暢）啲」。

店長致歉 承諾改善：盡量以沒太大輩份的稱呼

面對客人的意見，店長則在右邊的「店長的話」欄目中就事件作出回應，他先就同事的待客態度以及稱謂令楊女士不悅致歉，表示已通報全體同事，往後「盡量以Miss或小姐等沒太大輩份的稱呼」，又解釋「日後如有再犯，實屬久久積習，一時三刻未能改掉，敬請見諒」，同時承諾會努力改善價錢錯誤問題，減少人為出錯，最後感謝顧客的指導。

網民斥玻璃心：好小器

帖文引來網民直斥涉事女顧客「玻璃心」，「西客」、「咁都可以投訴」、「有時年長少少嘅叫啲後生做哥哥/姐姐，就係先生/小姐咁嘅意思，使唔使咁介意」、「好小器」、「『貴客』叫人『阿姨』都得，人哋叫佢『姐姐』就唔得」、「唔怪得冇人做零售業」、「好受氣」、「成日見到啲阿伯阿婆叫40歲員工阿叔！咁員工喺邊度申訴啊？」。

姐姐很有禮貌不明白有什麼好投訴，難到要叫妹妹嗎，又唔係校服學生。 網民意見

有網民批評該顧客「玻璃心」，但更多人欣賞店長得體的回覆。（示意圖／資料圖片）

網民欣賞店長回覆得體

另有留言就認為「姐姐」只是普通1句稱呼，毋須過分介懷，「起碼唔係叫你『阿姐』」、「叫你嬸嬸咪仲大鑊」、「冇叫阿姑算小事」、「咁唔通叫妹妹咩？嗌姐姐都係一句啫」，同時大讚店長回覆時用詞文雅，字體端莊得體，「店長字體好靚」、「店長嘅回覆非常得體，能夠回應到對方訴求之餘，亦能夠為自己嘅夥計發聲」。

「實屬久久積習」<<好文雅 網民意見

（facebook「AEON Stores 關注組」）