亞幣保衛戰｜為空前干預匯市「埋單」　日本或賣出了美債

日圓積弱，官方出手護盤，錢從何來？日本據報可能出售了包括美債在內的部分外國證券持倉，為之前一個月裡規模空前的匯市干預籌措資金！



消耗千億美元為日圓「護盤」

彭博報道指出，周一公布的日本財務省外匯存底數據顯示，截至8月底，日本持有的外國證券較一個月前創紀錄地減少了878億美元。這一降幅與日本近期為支撐日圓而干預匯市的規模大致相當。

日本財務省此前已證實，在截至8月26日的一個月內，當局消耗了相當於15.4萬億日圓（986億美元）的資金，創下月度最高紀錄，其中部分行動是與美國聯合實施的。

一位財務省官員表示，匯市干預是外儲下降的一個因素。

報道又稱，再一次通過出售美債籌措干預資金將表明，東京仍願走這條路，儘管包括財長斯科特·貝森特在內的美國官員如今日益關注美債市場穩定性，尤其是在中期選舉前夕。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

估計日本約70%外匯存底投資美債

「日本可能動用了外國證券和存款這兩者，但最有可能的是出售了美債，」Itochu Research Institute首席經濟學家Atsushi Takeda向彭博稱。

美國於7月31日入市，參與日本的干預行動，這是自1998年以來兩國首次聯手支持日圓。這表明，目前雙方的立場可能仍然一致。

「貝森特也已多次表示日圓貶值過度，所以美國可能也持相同觀點，這也是美國與日本合作的原因，」Takeda說。

雖然外儲數據不提供證券持倉或到期時間的細分項目，但市場參與者估計，日本大約70%的外匯存底投資於美國國債。而8月底時的10年期美債價格僅比7月略低一點，這表明外國證券持倉減少與估值變化關係不大。