海外升學呢三個國家最受歡迎　滙豐料總成本增至350萬港元

滙豐調查顯示，香港作為環球教育目的地及支援樞紐的角色日益突出。逾半非本地受訪者選擇香港作為子女升學或相關的支援據點，當中超過三分一以香港為升學目的地，四成則視香港為升學支援基地。為配合子女升學，部分內地家庭更會選擇移居香港。因子女教育而計劃移居香港的內地家庭比例，已由2025年的37%大幅上升至2026年的64%，反映需求已不僅限於教育層面，更延伸至住宿、醫療等生活配套。



滙豐調查顯示，本地及非本地家長的熱門海外升學目的地以英國為首選，但受通脹升溫、稅務負擔增加及租金上漲等因素影響，今年海外升學的預計總成本達至350 萬港元。

因子女教育而擬移港內地家庭比例增至64%

滙豐今日發布《2026滙豐卓越理財環球升學調查報告》並顯示，海外升學方面，本地及非本地家長的熱門目的地以英國為首選，美國及加拿大緊隨其後，反映傳統留學國家依然備受信賴。至於財務準備方面，受通脹升溫、稅務負擔增加及租金上漲等因素影響，今年海外升學的預計總成本達至350 萬港元。

以受訪家庭平均年收入約140萬港元計算，環球教育年度開支佔家庭收入約36%。若再計及其他生活開支，即使收入相對充裕，一般中產家庭仍須面對不容忽視的財務壓力，凸顯及早規劃與靈活資金調配的重要性。

逾兩成受訪者在子女入讀幼稚園前已展開部署

調查同時指出，受訪家庭普遍將規劃時間提前，逾兩成受訪者在子女入讀幼稚園前已展開部署，涵蓋財務規劃在內的多個層面，反映「超前規劃」已成中產家庭的明顯趨勢。若能配合適切的財富管理及一站式規劃支援，將有助家庭更全面地整合升學路徑、金流管理及資產配置靈活性，從而更從容應對未來教育開支，確保子女升學目標與家庭整體財務狀況同步可行。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務, 策略合作、銀行獎賞及卓越理財業務主管楊思敏指出，環球教育決策，影響遠超學術層面，更牽動家庭長遠財務與生活佈局。滙豐在每個升學階段，提供由教育諮詢到配套支援服務，協助客戶系統化應對規劃與財務挑戰。