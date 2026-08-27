01消息｜供樓注意！滙豐延長定息按揭計劃至年底　年息加至2.93厘

市場關注美國聯儲局息口政策走向，預計加息壓力仍存。有市場消息向《香港01》表示，龍頭大行滙豐擬延長其定息按揭計劃至年底，但定息利率會由2.73厘上調至2.93厘，首三年或首五年定息為2.93厘。



首三年或首五年定息為2.93厘

滙豐銀行近年牽頭推出低息定按計劃，現有定息2.73%按揭計劃將於本月底正式完結。市場消息稱，今日緊接推出全新的定息按揭計劃，首三年或首五年定息為2.93%，其後可享現有市場H按息H+1.3% (上限P-1.75% ; P:5%)，並同享現金回贈。

一手私人住宅方面，於2026年9月30日或之前提交申請，並於2027年1月31日或之前提取貸款，可享年息2.73厘。於2026年10月1日至12月31日期間提交申請，並於2027年4月30日或之前提取貸款，可享年息2.93厘。

其他二手私人住宅及物業套現/轉按方面，於2026年8月31日或之前提交申請，並於2026年12月31日或之前提取貸款，可享年息2.73厘。於2026年9月1日至12月31日期間提交申請，並於2027年4月30日或之前提取貸款，可享年息2.93厘。

目前有三家大行已推出定息按揭計劃，除了滙豐，還有恒生及渣打三大行，大行中僅有中銀香港目前仍未有推出。根據金管局住宅按揭統計，今年6月份定息按揭計劃的比例報25.1%，連上升10個月，創逾八年（97個月）新高。

太古城廬山閣。（黃偉民攝）

中原王美鳳：預期會再有大型銀行跟隨延長定息計劃

中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，有關定按之首三年或首五年定息率為2.93%，對比現時30年H按息3.25%仍低0.32厘，月供減少4%，儘管因應資金成本上升而輕微上調定息，定息對比H按息之差幅優勢由0.5厘收窄至0.32厘，但基於息率走勢已現變化，去年最優惠利率P減息周期完結後，市場H按息3.25%已由去年第四季橫行至今，美國息率意向亦已轉為橫行甚至因應通脹走勢存在加息可能，意味年內H按息3.25%不會下跌，故此新定按提供較低之2.93%定息仍具吸引力，加上今年市場對於定息按揭的關注度已大為提升，定按選用比例已連升10個月至最近為25%逾八年新高，定按亦有利用家鎖定利息支出穩定供款並減低利率波動風險，預期再有大型銀行跟隨推出同類計劃。

王美鳳指出，有關定按息率由原先2.73%輕微上調至2.93%，因應資金成本上升及息率走勢變化屬合理之調整，延續推出低息定按亦反映銀行對樓市之正面取態。去年8月25日匯豐推出2.73%低息定按計劃，當時市場H按息仍為3.5%，用家變相可預先享減息；當時仍處於減息期，最優惠利率P於去年10月份返回最低水平。而近月反映銀行資金成本之1個月同業拆息HIBOR由今年3月平均為2.16%逐步回升至約2.7%水平，昨天為2.79%，而美國息率走勢亦現變化由減息轉為已橫行一段時間，故此原先2.73%定息水平對於銀行來說現資金成本壓力。

經絡曹德明：預計第三季定息按揭的選用比例仍有上升空間

經絡按揭首席副總裁曹德明表示，美國聯儲局或有機會在年尾前加息1次，目前本港市場做定息按揭比例仍在增加，而按揭市場競爭激烈，故此相信促使大行延長定息計劃繼續吸客。預計HIBOR將在2厘至3厘之間反覆徘徊，普遍新造H按的實際息率短期內仍難以跌破封頂位，並將維持在3.25厘水平。相較之下，最新定按計劃仍可節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，相信將會繼續吸引客戶選用。而定按計劃自推出以來有一定捧場客，預計第三季定息按揭的選用比例仍有上升空間。