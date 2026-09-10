林行止逝世　創立全港首份財經報紙《信報》　06年賣予李澤楷

《明報》引述消息指，本港首份財經報紙《信報》創辦人、素有「香港第一健筆」美譽的林行止日前逝世，享年86歲。



林行止原名林山木，他於1960年代加入《明報》，並於1973年創辦《信報》，再於1977年創辦《信報財經月刊》。

林行止長期每日撰寫政經評論，贏得「香港第一健筆」之美譽。林山木為《信報》獨家撰寫專欄之職守不變。資料顯示，李澤楷於2006年收購《信報》報系一半股權，惟交易細節並無對外公布，當時市傳作價近3億元。李並於2014年悉購所有股份。

70年代創辦《信報》 撰寫專欄逾20載

林行止於1973年與妻子駱友梅及傳媒人羅治平創辦《信報》，1973至1996年間在《信報》撰寫社論「政經短評」，分析評論香港及世界政經形勢，被譽為「香江第一健筆」。1997年起林行止轉寫《林行止專欄》，其後將《信報》管理交棒給女兒林在山，但仍繼續撰寫專欄。

林行止於2021年宣布擱筆，結束其《信報》專欄。他在專欄中指，自己在信報不同崗位工作了48年零27天，形容與讀者道別是「健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。」