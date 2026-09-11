財經視野｜英偉達購Groq遭司法部調查　如何奇招規避反壟斷審核？

英偉達收購Groq、價值170億美元的交易，可能面臨罰款。據悉，美國司法部正調查英偉達，原因是涉嫌反壟斷。



變相收購？

《紐約時報》援引兩名知情人士透露，美國司法部正對英偉達與人工智能晶片企業Groq 達成的合作交易展開反壟斷調查。

去年12月，英偉達敲定了與Groq達成一項價值170億美元的交易。不過，此次合作採用特殊架構：名義上沒收購，但挖走了Groq核心人才。英偉達不收購 Groq 公司主體，僅獲得Groq AI專用晶片的使用權；同時，Groq創始人等核心高管悉數入職英偉達。

近年來，美國AI行業湧現大量新型合作模式。企業不再通過全額併購，而是以技術授權、吸納核心人才的方式整合同業資源。這類合作可規避傳統併購必需的政府反壟斷審核。

對於英偉達與Groq的交易，監管機構明確指出這套操作屬於典型的規避審查行為。雖然看似並無併購實質，卻達到了和全資收購一致的壟斷效果。面對少數企業逐步掌控AI行業核心話語權的格局，美國監管部門正逐步收緊對此類新型交易的審查尺度。

知情人士透露，美國司法部於去年12月官宣後迅速啟動調查，並向英偉達下發正式調查函調取相關資料。目前，調查尚無最終結論。不過市場分析，若司法部查實其違規操作，大概率會對英偉達處以罰款，但基本不會要求雙方解除現有合作。

英偉達發言人約翰·裏佐公開回應稱，此次合作是美國創新體系良性運作的體現，既助力技術創新、賦能創業者，也利好消費者。他表示，美國相關法律旨在扶持初創企業生態，保障從業者與發明者的發展權益。

而美國司法部發言人則拒絕針對本次個案置評。其僅重申特朗普政府將持續聚焦各行業民生普惠性，保障民眾消費權益。

2024年12月3日，圖為一個美國司法部的標誌顯示在手機上，後面背景則是美國國旗。（Getty）

美反壟斷監管升級

近年來，海外科技巨頭紛紛採取 「變相收購」套路，來規避嚴苛的反壟斷審查。除了英偉達之外，Meta 、谷歌、蘋果等也將「人才收購」玩的風生水起。而美國監管也早已盯上了這類行業交易。

今年1月，美國聯邦貿易委員會主席安德魯·弗格森表示，機構已專項核查此類合作的合規性。參議院民主黨議員也主動介入，沃倫與布盧門撒爾兩位參議員聯名發文，呼籲兩大監管部門嚴查英偉達與Groq等多項行業合作項目。

議員們指出，此類合作本質是變相併購，企業藉此收攏人才、訊息、核心資源，卻刻意繞過正規併購的反壟斷監管，極易破壞行業公平競爭秩序。

這類新型合作對被合作企業影響不一。部分企業流失核心資源後淪為空殼，但另一些公司仍在繼續運營和增長。例如，Groq始終保持獨立運營，目前該公司持續提供雲計算服務。今年8月還官宣完成3.5億美元新一輪融資，英偉達將參與本次投資。

英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

市值高達5.4萬億美元的英偉達，如今已是硅谷AI產業的"中央銀行"。其憑藉雄厚財力持續投資、扶持上下游AI初創企業，深度把控行業發展格局。與此同時，英偉達首席執行官黃仁勳與特朗普建立了密切關係。

今年5月，黃仁勳陪同特朗普訪華。彼時，特朗普公開對其大加讚賞；黃仁勳也肯定了特朗普政府放寬行業監管、鼓勵AI投資的相關政策。

資料顯示，成立於2016年的Groq，在與英偉達合作前估值已達70億美元。投資方包含三星、貝萊德、1789 Capital等知名機構，後者合夥人涵蓋特朗普兒子小唐納德·特朗普，資本關聯背景備受關注。