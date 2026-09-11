內地調味品一哥將淘大收歸旗下　百年老牌命運周旋於日、法、中資

中信資本旗下私募股權投資部門信宸資本公布，已完成向中國調味品龍頭企業、中港兩地上市的海天味業（滬：603288）（3288）出售本港百年品牌淘化大同食品（Amoy Food Limited）（下稱「淘大食品」）全部股權。不過，公司未有披露交易金額。



據內媒報道，信宸資本指出，自2019年完成對淘大食品全球業務的控股收購後，一直支持公司業務發展。今次交易完成後，海天味業與淘大食品將結合雙方在品牌、銷售渠道、產能布局及供應鏈管理等方面的優勢，推動長遠發展。

是次交易中，花旗集團擔任信宸資本的財務顧問。

作為中國調味品龍頭企業，海天味業擁有涵蓋醬油、蠔油、調味醬及複合調味料等產品組合，該企今年上半年，海天味業實現營業收入161.46億元，同比增長6.01%；歸母淨利潤41.90億元，同比增長7.13%。

海天味業擁有涵蓋醬油、蠔油、調味醬及複合調味料等產品組合，上半年收入達161億。﹙資料圖片﹚

逾百年品牌 近年數度易主

至於淘大品牌，則創立於1908年，在廈門鼓浪嶼創立，約20年後在香港開始生產醬料，現總部設於香港，產品涵蓋醬油、蠔油、調味醬料及速凍點心等品類，銷售網絡遍及全球30多個國家及地區。公司以「港式製造」及傳統風味作為品牌定位，並因應不同市場需求推出本地化產品。

在1954年淘大於九龍佐敦谷興建工廠，設立「淘大工業村」。除食品製造工廠外，亦有托兒所及員工宿舍等設施。在1970年代淘大買入已停產的南海紗廠舊址，於1977年將廠房遷往荃灣九咪半。至於位於牛角頭的淘大工業村，已先後改建成為淘大花園及於2021年第四季推出的樓盤皓日。

淘大近年多度易主。翻查資料，日本調味品公司味之素在2006年以約18億港元（2.29億美元）的價格向法國達能（Danone）收購淘大。到2019年，信宸資本又從味之素手上收購淘大，作價不詳。

早於2023年，《彭博》引述知情人士透露，信宸資本（Trustar Capital）考慮出售淘大食品（Amoy Food），尋求對淘大的估值約3億美元。