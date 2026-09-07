學生哥「零議價」租淘大花園2房、預繳年租19萬　業主袋逾7厘回報

雖然暑假已過，但住宅租賃市場暢旺，仍有學生尋求心水住宅。最新九龍灣淘大花園一伙兩房新近以「零議價」且一次過繳付全年租約19萬元承租單位，由於業主在早年買入單位，以是次租金計，料收逾7厘租金回報。



美聯物業分行高級分區營業經理黃遠基表示，是次租賃成交為九龍灣淘大花園2A期H座中層8室，實用面積為378平方呎，座向西南，屬兩房間隔，新近以月租約1.6萬元租出，呎租約42元，屬於市價成交。

「零議價」 承租 業主料收7.6厘回報

據知，上述單位早前以月租約1.6萬元放盤，近期獲學生洽詢，因鍾情單位間隔實用，附有企理裝修，故決定不議價並一次過繳付全年租金約19.2萬元承租單位。

據知，業主於2011年2月以約253萬元購入上述單位，以是次租金計料可收7.6厘租金回報。

九龍灣淘大花園。

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