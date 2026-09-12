「三角旗形」整固期與後續單邊行情期關係密切｜聶振邦

今日續談「三角旗形」，誠如上回分享，此乃圖表形態的整固形態之一，股指或個股在整固完畢後，傾向延續整固前走勢，不妨參考中國海外發展（0688）的案例，從2024年1月5月高見13.48元後，股價漸見下移，至3月7日低見10.10元，約兩個月累跌逾25.00%，緊接走勢逆轉，3月8至12日見三連升，並於3月12日高見11.76元，較10.10元累升逾16.00%。值得留意從1月16日開始，便收低於12.50元，事後回顧至4月24日也是如此，超過三個月受制，並見從3月8日起股價低位逐漸上移，於3月28日低見11.86元，悄然進入「三角旗形」。



實例解說如何畫兩輔助線

之後於2024年4月18、19和22日連續三個交易日，低位分別是11.12、11.24和11.30元，一個高於前一個，配合3月28日低見11.86元，可劃出左至右從下而上的「三角旗形」底線。期內於4月10日高見12.44元，之後在4月23日高見11.98元，兩點連成一線，形成左至右從上而下的「三角旗形」頂線。從3月28日至4月23日歷時僅三週多，股價波幅漸見收窄，收聚至4月24日單日升近2.90%，是4月2日以來最大升幅。當日成交量超過2,500萬股，為4月9日以來第二大成交量，期內最大見於4月16日約2,688萬股。

「三角旗形」乃圖表形態的整固形態之一，股指或個股在整固完畢後，傾向延續整固前走勢。（Pexels@RDNE Stock project）

成交量變化斷判真假突破

從2024年4月9至23日歷時逾兩週，只有一個交易日成交量超過2,500萬股，所以4月24日出現當時罕見的活躍交投，配合股價大升，並上破「三角旗形」頂線，突破整固期，視為入市訊號出現。緊接四個交易日（4月25至30日）成交量分別約3,970萬、7,055萬、7,160萬和5,720萬股，均遠多於2,500萬股，同時那四日股價都在上揚，確認非「假突破」，預示股價有力上揚一段日子。5月3日收報15.58元，除了自2023年11月7日以來最高，亦較4月24日收報12.14元計起，短短六個交易日累升超過28.00%。

出現罕見的活躍交投，配合股價大升，並上破「三角旗形」頂線，突破整固期，視為入市訊號出現。（Pexels＠Arturoae）

三角旗形整固後延續走勢

於「三角旗形」的整固期出現前，於2024年3月8至12日短短三個交易日累升超過12.60%；但若以3月12日和4月23日分別收報11.60和11.80元作比較，後者高出約1.70%而已，可見期內股價變化不大，顯而易見屬整固期。之後從4月24日上破「三角旗形」計起，至5月3日錄得七連升，明顯在延續整固前走勢。事實上，自5月3日收報15.58元後，收市位保持在14.50元以上，較2023年11月29日至2024年4月29日的為高，可見當時就算股價稍見回軟，依然處於超過五個月高水平，預示仍有上升空間。

另可留意2024年3月28日至4月23日的整固期超過三週，而4月24日至5月3日的上揚期則不足兩週，也可視為股價可望續升的線索，一般上揚期不少於之前的整固期。最終股價在5月22日高見16.74元後才告結束，由4月24日高起歷時近一個月，與早前「三角旗形」整固期的日數相若。之後從5月23日至9月16日經歷接近四個月下跌期，於9月16日收報10.70元，與進入早前「三角旗形」整固期前一天於3月27日收報10.62元相若，所以下回見「三角旗形」整固形態，不妨留意前夕收市位，屬於跌浪周期支持位的不俗參考。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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