解構「下跌旗形」價量變化　突破後兩種參考部署｜聶振邦

繼上兩回看了「旗形」的一種整固後傾向利好形態後，今日轉看一種整固後傾向利淡形態，名為「下跌旗形」。故此嚴格來說，此乃整固形態，只是股指或個股跨越整固區間後，會出現跌勢。實際是延續整固前走勢，意味著此前股指或個股是在下行。



誠然若將「下跌旗形」視為「上升旗形」的倒掛形態不無道理，兩者同是整固後延續前走勢，相對只是傾向利淡和傾向利好之別，定性上已見相反。另若將「上升旗形」的圖形倒轉來看，正是「下跌旗形」，畢竟「上升旗形」於整固前後，同見股指或個股在上揚，當反轉來看，則由上揚變為下跌走勢。

旗形核心看整固部分

不論「上升旗形」或「下跌旗形」，圖形表述的核心都在整固部分，同是由兩條平行的輔助線構成，作為頂線和底線，形成整固通道，而於「上升旗形」，整固期間股指或個股在下行，形成下跌通道；相對「下跌旗形」則見股指或個股在上揚，出現上升通道，故此在整固前後，以及在整固期間，兩個形態在圖形表述上都是剛好相反。於「下跌旗形」，整固期間股指或個股會見一頂高於前一頂，以及一底高於前一底，所以分別將其中兩頂及兩底連成一線，相對得出頂線及底線，兩線同是左至右從下而上。

不論「上升旗形」或「下跌旗形」，圖形表述的核心都在整固部分。（Pexels@RDNE Stock project）

下跌旗形怎研判成敗

值得留意在繪畫輔助線時，最理想是於上述畫法經已看到頂線和底線的斜率相同，構成平均關係。否則會先畫出頂線，再於下方畫出另一線與頂線平行，盡量令兩線覆蓋股指或個股在整固期間的擺動範圍；如此畫法會容許一至兩天的底部輕微超出底線。而於「上升旗形」一樣，整固通道視為「旗幟」，期內股指或個股見反覆向上。留意與「上升旗形」也是一樣，形態同樣有失敗可能，倘若「旗幟」伸延至觸及頂線時，已上到超過「旗桿」的一半位置，「下跌旗形」失敗機會大。

旗桿長度成量度跌幅

上述的「旗桿」是從股指或個股的跌浪開端，與進入「下跌旗形」後股指或個股首次觸及頂線，兩者的垂直距離。另外，通常「旗桿」的長度，視為「量度跌幅」(從跌穿位置減去「旗桿」長度，視為目標價)；留意「下跌旗形」出現前股指或個股跌勢越綿長，「旗桿」便越長，跌穿整固區後的潛在跌幅會越大。而於實際操作，當股指或個股於「旗幟」內下行一段日子（通常不少於一週）後，相對成交金額和成交量會見變化，整固期內會漸見減少，出現「價升量縮」，若為期超過一週，成交將見低迷，變為「價升量平」。

當股指或個股於「旗幟」內下行一段日子（通常不少於一週）後，相對成交金額和成交量會見變化。（Pexels@Aedrian Salazar）

如此走勢顯然股指或個股升勢漸見乏力，繼而走勢偏軟，落到底線，那時成交額或成交量忽見增加，是賣方看準買方動力衰竭發力壓穿支持位，亦代表整固期完結，股指或個股延續整固前跌勢。

對投資者來說，面對確立成功離場「下跌旗形」之際，可以有兩個部署，其一若是早前已持好倉，應把握整固期內的股指或個股反彈，果斷離場減低損失。其二若從未持倉，進取者可參考「旗桿」長度衡量潛在跌幅是否吸引，可望透過建淡倉的反向操作從中圖利。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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