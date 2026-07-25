「上升旗形」運用一文看清　謹慎者進取者同樣合用｜聶振邦

承接上回，續談「上升旗形」，這是股指或個股整固後傾向利好形態，留意整固前股指或個股在上揚，通常不少於兩週，不妨參考新鴻基地產（0016）案例。自2024年8月5日開報66.70元，為全日低位，收於70.15元，近乎全日高位70.65元，形成升幅接近5.20%的長陽燭。緊接股價續升，至8月9日錄得五連升，以8月5日開報66.70元與8月9日收報72.90元比較，累升9.30%，雖在短時間內累升逾一成，升勢未有止步，於8月12至23日橫行不足半個月後股價再升，從8月26至30日又見五連升。



上升旗形輔助線繪製實例參考

於8月23和30日分別收報71.90和76.45元，累升逾6.30%，繼而股價回軟，從8月28日至9月5日的股價走勢，可以劃出兩條輔助線：

將8月28日和9月4日分別低見74.95和73.10元連成一線，形成輔助底線；另將8月30日開於76.35元和9月5日收報75.15元連成一線，形成輔助頂線。



兩線同是左至右從上而下，並且兩線斜度相同構成平行線，證明「上升旗形」經已出現，預示股價整固後，仍有上揚動力。事實上，9月9日股價升逾2.50%，上破「上升旗形」頂線，那時要關注成交量是否配合。

「上升旗形」是股指或個股整固後傾向利好形態，留意整固前股指或個股在上揚，通常不少於兩週。（Unsplash@jakub-zerdzicki）

旗桿的長度可理解為量度升幅

2024年9月9日股價升逾2.50%，為8月27日以來最大升幅，事隔接近半個月，而當日成交量約921萬股，為3月1日以來最高，是超過半年高水平，足見當時是「放量」上破「上升旗形」頂線，確認整固期結束，預示股價會延續整固前升勢。那時要參考「旗桿」長度，上述8月12至23日股價橫行，期內低位見於8月12日的70.30元，接近70.00元。另外上述輔助底線的開端為8月28日低見74.95元，接近75.00元，所以計出「旗桿」長度為5.00元，可理解為「量度升幅」。

量度升幅計至低目標價在哪兒

值得留意從2024年8月5日開報66.70元視為整固前升勢開端，至8月27日收報75.30元進入整固期前夕，歷時超過三週，並見兩數相距超過8.00元，意味著整固後股價續升歷時應不少於兩週，而上述「旗桿」長度為5.00元，少於8.00元，由此推斷如此「量度升幅」可理解為是最少潛在升幅。

筆者以上仔細描述如何計算「旗桿」長度，以及怎樣評估上破「上升旗形」頂線後股價能走多遠，明顯日後大家也可用相同方法，衡量至低目標價在哪兒。至於9月9日上破「上升旗形」頂線，當日開報75.15元，與75.00元相若，由此加上「旗桿」長度為5.00元，得出目標價80.00元。

確認整固期結束，預示股價會延續整固前升勢，那時要參考「旗桿」長度，可理解為「量度升幅」。（Unsplash@Ruslan Bardash）

結果自2024年9月9日上破整固區後，股價重拾升軌，至9月17日收報80.55元，高於目標價80.00元，事後證明「旗桿」長度的確是最少潛在升幅。之後股價續升，於9月25日高見84.45元，較年初以來高位85.00元（見於1月2日）只是一步之遙，考慮到由9月9日開報75.15元計起，上揚歷時已逾兩週，並已累升超過12.00%，賬面賺逾一成對於謹慎投資者應該止賺離場。至於進取者，觀乎當時恒指已逼近20000點，為2023年8月以來高水平，所以多看兩個交易日未嘗不可，屆時未能收高於85.00元才止賺離場亦屬合宜部署。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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