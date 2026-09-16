五年規劃｜推動政府數字債券常態化發行　支持海內外龍頭企業上市

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、港股、證券】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》（香港「一五規劃」）以及任內最後一份《施政報告》，提出香港將圍繞股票及債券市場，協助內地企業「走出去」及國際資本「引進來」，提升香港作為國際金融中心的話語權和影響力。



常態發行政府數字債券 加強與內地上市合作

香港「一五規劃」建議優化證券市場，支持內地及海外行業龍頭與優質企業赴港上市，深化港交所與深圳前海股權交易中心對接合作。亦將推動「一帶一路」國家及全球南方等新興經濟體的經貿、金融與基礎建設合作。

此外，債券市場將推進一級市場發行、提升二級市場流動性、拓展離岸人民幣業務，以及固定收益與貨幣基礎設施建設。例如，將完善「債券通」（南向通），擴大「股票通」、「債券通」、「理財通」、「私募通」渠道和業務量，推動更多內地機構投資香港債券市場。此外，香港亦將發展多元金融產品與風險管理工具，研究為回購交易設立中央對手方結算及完善場外衍生產品規管。

同時，將穩步推進政府數字債券常態化發行，加快本地股票及債務工具中央結算系統（CMU）對接。

（HKEX官網）

吸引國際、內地金融機構來港

香港「一五規劃」亦提到，將吸引國際金融機構在香港設立區域總部或辦事處。例如支持亞洲基礎設施投資銀行等利用香港資本市場融資、發債、投資等，亦會加強國際金融人才培養與引進。

同時，亦會支持內地金融機構在港資本投入、發展海外業務。支持內地銀行、保險公司（尤其是國際化再保險公司）在香港開拓國際市場，舉辦高水平金融盛事。

另外，將便利具備良好資本及營運的境外企業（尤其是金融機構）遷冊來港，提升在港金融實體的質量與穩定性。