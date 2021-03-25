恒指上演100天線守衛戰　騰訊曾瀉半成　葉尚志︰呢個位值博率高

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-25 13:06

受累隔夜美股科技股大跌，今早港股市場科技股重挫，波及恒指今日﹙25日﹚甫開市失守約27888點的100天線水平，低見27505點，跌1.48%，及後指數反彈，中午收報27928點險守100天線。

第一上海首席策略分析師葉尚志表示，大市整體仍處於尋底過程，但料下跌空間不大，下方26000點會有支持：「倘跌到此水平，市場或再借一些題材支持，包括預期經濟復蘇、美國寬鬆貨幣政策等。」

葉尚志表示，大市整體仍處於沉底過程。（資料圖片）

美國10年期國債孳息率呈升勢多個月，葉尚志認為，這確引發市場關注新經濟股是否估值過高，雖近期債息升幅放緩，但相信新經濟股仍處於調整估值階段，「不會是一兩天便完成調整，此階段可能為時3個月」，個股若然跌得急，或會有反彈，但料股價隨後進入橫行格局。

騰訊今早曾跌逾半成

騰訊（0700）公布去年第四季業績，截至去年12月底止3個月，非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年升30%，股東應佔溢利更按年升175%。然而，受累納指下瀉，加之中概股除牌風險，該股今早股價一度質低5.6%，低見588.5元，中午仍跌2.25%，報609.5元。

葉表示，騰訊去年業績增長超預期，然而隨着互聯網經濟開始受到監管，該類增長型股份，增速或不如昔，對比美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）已跌穿去年底收市價，騰訊表現很硬淨，但「北水」今年初對該股份仍「買得狠」、目前「北水」近日呈淨流出，若「水分」繼續壓縮而股價走貼去年底564元收市價，則值博率甚高。