美國加息｜滙豐等四大行維持最優惠利率5厘　不跟隨美息步伐

美國聯儲局於周四凌晨公布議息結果，宣布加息25點子，合乎市場預期。香港金管局跟隨美國步伐，將貼現窗基本利率上調四分一厘至4.25厘，即時生效。不過，本港龍頭銀行滙豐「不跟機」，今日﹙17日﹚宣布將最優惠利率維持不變，保留在目前5厘的水平。



上調美元儲蓄存款戶口利率12.4點子

滙豐對上一次於2025年10月31日調整最優惠利率，當時減息0.125厘至5厘。

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。該行並宣布，由2026 年9月18日（星期五）起，上調美元儲蓄存款戶口利率12.4點子，由年利率0.001% 調高至0.125%。滙豐對上一次於2025年12月12日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時減息12.4點子。

中銀香港宣佈，該行之港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率 5厘及 0.001 厘。若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣一百萬元或以上,將可享有額外年利率 0.001%。

渣打銀行宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息 5.25 厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

恒生銀行宣佈，該行的港元最優惠年利率維持於 5%。同時,恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變。倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣 100 萬元或以上,其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為 0.001%。