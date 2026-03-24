伊朗局勢｜聯儲局官員︰通脹成最大風險　若衝突能迅速解決可減息

市場關注中東戰爭進展，美國總統特朗普表示，希望與伊朗在5天之內甚至更短時間內達成。美國芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，鑑於失業率保持相對穩定，通脹目前是美國經濟面臨的最大風險，不過如果伊朗衝突能迅速解決，聯儲局今年晚些時候仍可能降息。



若果伊朗戰爭能夠快速解決 年內仍可能減息

古爾斯比在《CNBC》的節目中指出，鑑於高油價可能影響消費者預期，目前認為通脹問題在聯儲局的優先級別上，高於就業問題，通脹率原本就已經處於令人不安的高位，如今又疊加可能成為持久性衝擊的油價上漲，這是個嚴峻的時刻，只能希望這不會對經濟造成持久影響。

另外，三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）於社交平台網站上發帖文表示，聯儲局需要保持靈活性，以便能應對迅速演變的風險。在不確定性背景下，並不存在一條最可能的路徑。

美國總統特朗普和以色列總理本內塔尼亞胡出現在伊朗國旗後方。（GettyImages）

戴利：美國經濟至少面臨兩種可能情景 該局政策需保持靈活性

她表示，美國經濟至少面臨兩種可能情景，第一種是如果中東衝突迅速緩解，油價和能源價格回落，對美國經濟的影響將是短暫且有限輕微。這種情況下，假設通脹預期保持穩定，那麼忽略能源價格的暫時上漲可能是合理的。

第二種情況是如果衝突持續時間更長，能源供應受到干擾，相關成本壓力或持續，從而加大通脹上行、經濟增長放緩及勞動力市場走弱的風險，這將加劇當前貨幣政策的權衡取捨，使儲局更難平衡雙重使命中雙方的風險。

戴利表示，在充滿不確定性的環境中，提供過多前瞻指引，可能給人虛假的確定性，是降低而非提升透明度，並使公眾更難清楚地預測聯邦公開市場委員會將如何反應。就目前而言，無論經濟如何演變，聚焦於恢復價格穩定和支持充分就業，是最佳溝通方式，亦是適當的政策。