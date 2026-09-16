美股｜道指收市跌631點　納指0.94%升幅全蒸發　紐約期油跌3.21%

美國聯儲局於當地周三（9月16日）宣布議息結果，一如市場預期加息0.25厘，為逾3年來首次。聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明顯示，貨幣政策可能進一步緊縮。議息結果公布後，道指跌勢擴大，最多曾挫906點或1.74%，至收市仍跌631點。納指則從日內最多曾漲243點或0.94%，至收市倒跌3點。另外，有報道指出，沙特尋求在數日內恢復關鍵輸油管道一半運力，國際油價回落，其中紐約期油跌3.21%。



2026年9月16日，美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳內，一名交易員正在工作，螢幕上正播放著聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）於議息會議後的記者會。（Reuters）

本港時間9月17日

【04:25】Intel升4% SpaceX升逾5%

道指收市報51,461.90點，跌631.21點或1.21%；納指收報25,978.42點，跌3.15點或0.01%；標普500指數收報7,551.81點，跌33.92點或0.45%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升0.82%、蘋果公司（Apple）漲0.32%；微軟挫1.37%、Amazon跌0.99%。

另外，Intel升4.03%、SpaceX漲5.15%。

【04:08】中概股指數收跌0.55%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.55%。其中，阿里巴巴ADR跌1.89%。

2026年9月16日，美國聯儲局公布議息結果，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）會見記者。（Reuters）

【04:06】布油跌2.69% 美元指數升上100

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報102.43美元﻿，跌3.40美元或3.21%；倫敦布蘭特期油每桶收報105.83美元，跌2.92美元或2.69%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.25，升0.64%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報155.92，較前一個交易日約升0.53%。

【04:05】現貨金價下跌 Bitcoin報7.6萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,270.58美元，跌23.56美元或0.55%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,220.90美元、24小時內約升0.4%。

【03:43】恒指夜期收報24,401點 低水313點

恒指夜市期指收報24,401點，跌287點，較恒指收市24,688點，低水313點，成交12,852張。

【02:07】納指最新升逾200點

道指最新報52,103點，升10點或0.02%；納指最新報26,199點，漲217點或0.84%；標普500指數現報7,616點，升31點或0.41%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間9月16日

【22:47】Tesla約升2%

道指最新報52,024點，跌68點或0.13%；納指最新報26,154點，漲173點或0.67%；標普500指數現報7,609點，升23點或0.31%。

重磅科技股方面，Tesla升1.97%、AI晶片龍頭Nvidia升1.42%、蘋果公司（Apple）漲0.67%。

【22:43】油價約跌2% Bitcoin現報7.5萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶103.07美元，跌2.76美元或2.61%。布蘭特原油期貨最新每桶報106.60美元，跌2.15美元或1.98%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,664.11美元，24小時內約跌0.3%。