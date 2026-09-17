美國加息｜金管局余偉文料港美息差將擴闊　美息走勢仍看通脹

周四（9月17日）凌晨，聯儲局宣布加息0.25厘，為3年來首次加息，符合市場預期。香港金管局跟隨美國步伐，將貼現窗基本利率上調0.25厘至4.25厘，即時生效。



上午9時，香港金融管理局總裁余偉文於就美國加息作出回應。他指出，是次加息主要反映美聯儲對通脹前景的持續關注，港美息差雖增大，但目前本港貨幣及金融市場運作維持平穩，銀行利率調整亦需根據資金成本決定，並提醒有意置業、投資及借貸的市民，需要考慮利率風險，做好相關管理。



港美息差擴大 或促使港匯偏軟

在聯繫匯率制度下，美國加息將直接影響本港資金流向。余偉文指出，美國加息會傳導來香港，對香港利息環境有影響。隨著美聯儲進一步加息，港美息差將會擴闊，這預料會引發更多的套息交易活動，從而令港元匯率有機會進一步偏向弱方。

此外，港元匯率及銀行同業拆息（HIBOR）的後續走勢，除了受息差影響外，亦會受到本地資本市場活動以及季末、月末等季節性資金供求因素所左右。儘管如此，金管局強調，目前香港的外匯及金融市場依然保持有秩序運作。

美金與港幣。（視覺中國）

銀行利率睇資金成本 金管局：壞賬率呈微跌

針對市場普遍關注本港商業銀行會否跟隨美國加息，上調最優惠利率（P息）及存款利率，金管局解釋，銀行在作出相關調整時會綜合多項宏觀及微觀因素。這包括本地市場的整體資金供求情況、銀行同業拆息的水平以及整體利率環境，以及各銀行自身的資金成本結構等，由銀行按商業原則自行評估及決定。

而整體香港銀行壞賬率在去年底已有輕微下跌，因為樓市包括商業房地產有所平穩，銀行也有做出相關撥備等，預計未來都會保持此趨勢。

9月16日，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩天的會議結束後舉行記者會。(Reuters)

未來息口睇通脹預期 或增加黃金等外匯基金

至於市場預期今年年尾美息將再加一次，而明年也有機會繼續上調。他表示，聯儲局未來息口政策會視乎經濟數據，同時也包括地緣政治及中東戰對油價的影響，以及油價變動後的影響，包括市場對通脹預期，若有就需要有力去壓抑通脹，以達致其通脹目標。

他指出，利息環境會對經濟帶來不同影響，但相信香港仍存不同增長動力、機遇處處。《施政報告》中也提及發展本港北都、創科及離岸人民幣業務等發展，相信對經濟會帶來正面好處。

《施政報告》也提及外匯基金增加投資貴金屬包括黃金，余偉文表示，會研究增加相關配置，以助多元化投資，推動大宗商品及黃金交易等發展，而目前投資組合已有不同投資，也有小量投資黃金。