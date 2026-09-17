中海油田服務基本面改善　技術走勢轉強可候低吸納｜彭偉新

中海油田服務（2883）同時在A股及H股上市，集團主要為油氣企業提供海上油田服務，包括鑽井、油田技術服務、船舶支援及物探等業務。石油企業如要在海上尋找及開採石油，往往需要鑽井平台、工程船隊、井下技術及各類專業服務，中海油田服務正是提供這些「工具及技術」的企業。由於集團與中國海洋石油集團關係密切，而中海油集團亦是其最大客戶，因此其業務量與中國海上油氣開發節奏有密切關係。



油田服務行業一向受油價及石油企業的資本開支影響，當油價高企，石油企業有較大誘因增加勘探及開採投資，油田服務企業的工作量、使用率及收費水平便有望改善；相反，若油價偏弱，客戶削減開支，行業景氣便會受壓。不過，今次中海油田服務的復甦並不完全只是油價短線波動所帶動。多份券商報告均提到，集團鑽井業務的使用率已明顯提升，尤其半潛式鑽井平台表現突出，反映行業供求正在改善，並非單靠油價刺激。

中海油田服務主要為油氣企業提供海上油田服務。（中海油官網）

近年全球油氣企業重新重視深水及海上項目，原因是部分大型油田仍具長期開發價值，而深水鑽井對設備及技術要求較高，可用的鑽井平台並非無限供應。這對擁有大型海上裝備及營運經驗的服務商較有利。中海油田服務在中國海上油田服務市場有明顯優勢，背靠中海油集團，在本土市場擁有穩定訂單，同時亦逐步拓展海外，例如挪威、巴西、中東等地。相對純粹依靠海外市場的同業，集團在國內有較穩固的基本盤；但相對國際大型油服企業，中海油田服務在海外品牌、客戶多元化及高端市場滲透方面仍有提升空間。

全球油田服務市場並不輕鬆，國際同業在技術、客戶網絡及深水項目經驗方面具實力，而部分地區的地緣政治亦會影響設備調配及項目進度。中東市場近期便出現較多不明朗因素，令自升式鑽井平台的需求及使用率承壓。不過，集團半潛式鑽井平台在北海及巴西等地取得較高日費合約，有助抵銷部分淺水鑽井工作量下跌的影響。這亦是集團今年業績的一個重要分水嶺：不是所有業務都同步向好，但高質素、高日費的深水項目開始反映在盈利之上。

業績方面，中海油田服務2026年上半年收入約237.8億元人民幣，按年增長約2%；股東應佔盈利約20億元人民幣，按年亦升約2%，大致符合市場預期。第二季盈利約11.5億元人民幣，按年增長約7%，按季升幅更達約35%。表面上看，盈利增長不算非常搶眼，但若細看結構，經營層面其實已有改善。鑽井分部上半年經營盈利約11.6億元人民幣，按年大增約68%，是最值得留意的部分。相反，匯兌損失及財務費用上升，抵銷了不少經營改善帶來的好處。

集團上半年毛利率有所提升，達到近年較高水平，主要受惠於鑽井業務改善。半潛式鑽井平台使用率升至九成以上，第二季更接近滿負荷運作，帶動經營槓桿釋放。所謂經營槓桿，可以理解為設備一旦由閒置變成高使用率，收入增加的同時，不少固定成本不會同比例上升，因此盈利彈性會較大。相比之下，自升式鑽井平台受部分地區需求放慢影響，表現較弱，但半潛式平台的改善已成為集團盈利修復的核心動力。

中海油田服務（02883）於今年4月24日至9月16日期間的資金流狀況。

中海油田服務另一個亮點，是油田技術服務業務表現穩定。該分部收入佔比較高，盈利能力亦相對穩健，是集團的主要盈利來源之一。雖然增長速度不算急，但在鑽井業務復甦期間，穩定的油技服務可為整體業績提供支撐。此外，集團派息比率提升亦屬正面驚喜，反映管理層願意與股東分享現金回報。對於不少香港投資者而言，能源服務股過往較受周期波動影響，若集團能維持較合理派息，將有助提升股份吸引力。

中海油田服務過去5年的平均Beta值為0.61，系統性風險低於大市。52周最高位曾見11.74港元，而最低位則曾見6.09港元，以現價7.88港元計，中海油田服務的股價較50天線高出10.15%，不過，現價則較200天線低3.02%，反映走勢暫時未出現技術過強。而中海油田服務的機構投資者持股比率為49.02%，自今年4月24日至今年9月16日期間，股價錄得12.15%的跌幅，該期間共錄得0.29億港元的資金流入，當中大戶佔其中的0.25億港元，而散戶則佔當中的0.04億港元。不過，大戶對散戶資金流比率為5.6比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.12%；而最低曾經跌至-15.13%，至於9月16日當日則為15.12%，反映整體大戶資金動力正在加強，有助股價作進一步的上升。

技術走勢方面，中海油田服務今年2月底曾急升至11.74港元，當時主要受美伊戰爭及霍爾木茲海峽局勢刺激油價上升所帶動。其後股價由高位持續回落，更跌穿去年12月反彈起步位6.71港元，6月底最低見6.09港元。不過，股價其後由低位反彈，並重新升上20天線，9天RSI亦由30以下回升，顯示超賣壓力紓緩。至8月初，股份成功升穿20天線及50天線，上日升至8.045港元，已收復整個跌浪約38.2%的反彈幅度，短線走勢明顯改善。

若以整個跌浪計算，下一個較重要反彈目標可參考約61.8%位置，即大約9.20港元。由於多家券商目標價均高於現價，加上集團經營數據逐步改善，若油價在北半球踏入冬季後保持強勢，股份仍有進一步反彈空間。不過，技術上7.50港元可視為短線重要防線，若跌穿此水平，代表反彈走勢可能轉弱，到時宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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