工行淨息差回穩、大戶資金持續流入　防守中帶上升動力｜彭偉新

工商銀行（01398）是中國規模最大的商業銀行，亦是內銀股最具代表性的股份。主要業務涵蓋企業貸款、個人銀行、存款、信用卡、財富管理及投資等。簡單而言，其核心模式是吸納存款後貸出資金賺取息差，同時透過理財、結算、銀行卡等服務收取手續費。憑藉龐大客戶基礎與廣泛分行網絡，收入來源相對分散，抗風險能力較強。



近年內銀股面對增長放慢、房地產調整、地方融資平台風險及貸款利率下行等壓力，盈利受制。不過踏入2026年，情況開始改善。大型內銀淨息差已現企穩跡象，主因並非貸款利率回升，而是存款成本下降，減輕資金成本，對盈利形成支持。

工商銀行（01398）是中國規模最大的商業銀行，亦是內銀股最具代表性的股份。 (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

工商銀行的優勢清晰：規模居行業前列，客戶黏性與資金來源穩固；2026年中普通股一級資本充足率達13.21%，資本水平穩健；收入與資產質素波動相對可控，防守性較佳。競爭方面，大型國有銀行在企業貸款、基建及綠色金融領域競爭激烈，而招商銀行等在財富管理上仍具優勢，工行於高端零售金融需持續追趕。2026年上半年業績呈現「收入改善、撥備拖慢盈利」格局。稅前撥備前盈利按年增約11.4%，淨利潤增約3.3%至1,737億元人民幣。第二季淨利息收入按年升10.1%，受惠存款成本下降與貸款擴張；淨息差維持1.29%，按季持平，顯示息差壓力暫穩。非利息收入中投資收益理想，惟手續費及銀行卡收入增長放慢。

資產質素整體穩定：不良貸款率1.29%（較上季降2基點），撥備覆蓋率約217.6%。但房地產開發貸款不良率升至6.27%，信用卡不良率5.37%，壓力仍集中於地產與消費信貸，解釋了盈利增長落後部分同業的原因。市場最關注的亮點是派息提升。中期每股派息0.1511元人民幣，派息比率約31%（提高約1百分點）。花旗、美銀、瑞銀、中金及中信證券均視為正面訊號。對香港投資者而言，內銀股吸引力在於穩定現金流與股息回報；若大型內銀逐步提高派息至接近國際水平，估值有望重估。

工商銀行（01398）於今年4月20日至9月10日期間的資金流狀況。

技術與資金面方面，過去5年平均Beta僅0.14，系統性風險低於大市。52周高低位為7.765港元及5.56港元，現價約7.6港元，較50天線高5.53%、較200天線高12.68%，技術走勢未見明顯轉弱。機構持股比率49.54%。自4月20日至9月10日，股價升5.7%，資金淨流入105.46億港元，其中大戶佔102.47億、散戶約3億，大戶對散戶比率34.2：1。同期大戶坐貨比率最高22.15%、最低-6.04%，9月10日為9.54%，顯示大戶資金動力改善，有助股價進一步上升。

股價自2023年7月低位3.35港元見底後，一浪高於一浪向上，曾見歷史高位7.765港元。日前稍回調後於20天線企穩，升浪似乎未完。市場預期短期中央或推出支持措施（包括降準），有利內銀股。目前15名分析師覆蓋，目標價範圍7至9港元，中位數8.40港元，較現價約有14%上升空間。投資者可待回落至50天線約7.22港元分段吸納，上望8.40港元；只要未跌穿50天線，暫無需急於止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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