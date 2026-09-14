大金重工：海外收入破七成　轉型全球海工供應商｜彭偉新

大金重工（1081）主要從事海上風電基礎設備，核心產品包括單樁、過渡段及其他大型鋼結構項目。由於海上風機不能直接「放」在海上，而是要靠巨型鋼製基座固定在海床上，而這些產品體積大、重量高，對焊接、碼頭、運輸及交付能力要求很高，不是普通鋼結構廠可以輕易做到。大金近年最大的變化，是由內地風電設備商，逐步轉型為歐洲海上風電供應鏈的重要參與者。



從收入結構看，這個轉型已相當明顯。2025年，公司海外收入佔比升至74.5%，其中歐洲佔68.8%；到2026年上半年，出口收入佔比更達約82.25%。更重要的是，海外業務毛利率約34%，明顯高於內地業務。換言之，大金不只是賣得更多到海外，而是賣到更高規格、更高毛利的市場，盈利質量因此改善。

大金重工由內地風電設備商，逐步轉型為歐洲海上風電供應鏈的重要參與者。（大金重工官網）

行業方面，歐洲海上風電仍是大金最重要的增長動力，歐洲推動能源轉型，希望減少對化石燃料的依賴，海上風電因此成為重點發展方向。根據報告資料，2026至2030年歐洲預計新增海上風電裝機約34.5GW，約為2021至2025年的2.4倍。這代表未來幾年，單樁、過渡段等基礎設備需求仍有望上升。

不過，行業不是沒有阻力。過去一段時間，歐洲項目受高利率、建設成本上升及招標延後影響，部分訂單節奏慢過市場預期。德國、英國、法國及荷蘭等主要市場的政策安排，會直接影響設備商接單時間。但這更像是項目延遲，而非需求消失。以德國為例，當地仍維持2045年至少70GW海上風電目標，並研究更穩定的電價機制。若政策落實，設備招標有望在2027年上半年恢復。

大金的競爭優勢，首先來自成本及交付能力。歐洲本地供應商靠近客戶，但面對土地、碼頭、人工及擴產成本限制，供應未必追得上未來需求。中國供應商成本較有優勢，但要通過海外客戶認證，亦要解決長途運輸問題。大金目前在歐洲單樁市場市佔率約30%，已屬前列，並希望在新增訂單中提升至約40%。這反映公司不只是價格便宜，而是已累積大型項目的交付經驗。

大金重工服務價格便宜，也已累積大型項目的交付經驗。（大金重工官網）

另一個值得留意的優勢，是公司正建立「製造加運輸」的一體化模式。大型單樁生產後，還要運往歐洲項目地點，船期一旦延誤，收入確認便會受影響。大金近年發展自有船隊，KING ONE已完成歐洲項目運輸，KING TWO及KING THREE亦陸續投入或計劃投入營運。自有船隊可減少對第三方船公司的依賴，提升交付控制力，同時有機會改善每噸產品利潤。

業績方面，2025年是公司海外化成果較突出的一年。海外收入佔比大幅提高，毛利率亦優於內地業務，顯示產品組合正在改善。不過，2026年上半年業績曾受壓，第二季度盈利低於預期，主要因部分項目交付延後及匯兌損失。由於海工產品通常按交付進度確認收入，單一季度波動可以很大，投資者不宜只看一季表現，而應同時看訂單、交付時間及現金流。

截至2025年底，大金海外海風手頭訂單約人民幣100億元，主要在2026至2027年交付。部分收入延後，並不等於訂單流失，只是推遲確認。2026年上半年，公司經營性現金流約人民幣15.3億元，現金轉換周期由去年同期109天縮短至33天，反映回款及營運資金管理有所改善。對正在擴張海外業務的製造企業而言，這一點相當重要。

大金重工（01081）於今年4月21日至9月11日期間的資金流狀況。

除了海上風電，大金還有一條新路線，就是船舶建造。公司自2025年起取得多艘船舶訂單，較新資料顯示累計新船訂單約24艘，合同金額約人民幣120億元，產品包括散貨船、甲板運輸船、半潛駁船及多用途重吊船等。這項業務短期貢獻有限，但若2027至2030年逐步交付，將有望成為海風之外的第二增長曲線。

大金重工的看點可歸納為三點：歐洲海風需求仍在、自身交付能力提升，以及船舶建造提供新想像空間。短期風險包括歐洲招標延誤、項目交付波動、匯率及競爭加劇。但若以兩至三年角度看，公司已不再只是傳統風電設備股，而是正向全球海工設備供應商轉型。對投資者而言，關鍵不是單季盈利是否漂亮，而是歐洲訂單能否恢復、自有船隊能否提升效率，以及造船業務能否如期釋放價值。

大金重工於今年6月5日首日上市，並以高位66.45港元報收後，股價其後未能作進一步的突破，其後，在踏入7月當市況轉弱下，股價持續回落更持續跌至上周四低位26.28港元，由高位跌去了60%的市值，雖然股價持續形成一底低於一底走勢，不過，9天RSI反而以一底高於一底走勢出現，更在上周四及周五出現兩連陽後，RSI已升返58，走勢有望出現轉強。而上周五更成功升破MA20，有望見底。如果以整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個反彈目標，股價可以上望42.00港元，該水平貼近市場給予的目標價46.68港元水平。投資者可以在31.00港元水平買入，上望42.00港元，只要股價在收市時未有失守30港元，暫時可以毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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