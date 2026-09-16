歸創通橋具平台優勢　外周介入與海外業務成增長動力｜彭偉新

歸創通橋（2190）算是一間較有特色的醫療企業，它不是做一般藥物，而是專注於血管介入醫療器械，主要有兩條產品線：神經血管介入及外周血管介入。簡單來說，前者主要用於中風、腦動脈瘤、腦血管狹窄等疾病；後者則用於腿部血管阻塞、靜脈曲張、血栓、洗腎通路等問題。這些產品通常是導管、球囊、支架、彈簧圈等，醫生透過微創方式，把器械送入血管，達到打通血管、堵塞動脈瘤或清除血栓的效果。



集團的特點，是同時覆蓋神經及外周兩個介入賽道。這點並不常見，因為兩個領域都需要較強的研發、臨床及銷售能力。截至今年中期，歸創通橋已建立相當完整的產品組合，國內已有多款產品獲批上市，海外亦有不少產品進入不同市場。這令集團不再只依賴單一產品，而是能以「產品平台」方式去服務醫院。

歸創通橋專注於血管介入醫療器械，同時覆蓋神經及外周兩個介入賽道。（歸創通橋官網）

中國人口老化加快，腦中風、下肢血管阻塞、靜脈疾病等患者基數龐大，但介入治療的滲透率仍然偏低。以神經介入為例，內地相關手術量仍處於快速增長階段，主要原因是更多醫院建立卒中中心，病人接受微創治療的機會增加。外周介入的空間更分散但也更廣，涉及血管外科、介入科、腎科等多個科室，患者人數大，很多細分治療仍在早期發展階段。

過去幾年，內地醫療器械股最受市場擔心的，是集中採購。集採令產品價格下降，短期會壓縮利潤。不過，對歸創通橋這類市佔率原本仍有提升空間的企業來說，集採也有另一面：中標後更容易進入醫院，銷量增加，並推動國產替代。多份券商報告都提到，集團大部分核心產品已經歷集採，價格壓力正逐步進入較穩定階段。換言之，市場焦點或會由「還會不會再減價」，轉向「銷量能否繼續增加」。

在競爭位置上，歸創通橋的優勢主要有三方面。第一是產品線夠闊，神經介入方面有取栓支架、彈簧圈、密網支架、導管及導絲等；外周介入方面有藥物球囊、高壓球囊、靜脈支架、濾器、射頻閉合導管及血栓抽吸產品。醫院採用一間企業的多款產品後，合作黏性自然較高。第二是渠道覆蓋廣，集團已覆蓋大量國內醫院，亦開始透過海外經銷商及收購拓展國際市場。第三是研發儲備較多，未來兩三年仍有多款新產品有望上市，當中包括液體栓塞劑、顱內OCT系統、外周覆膜支架及血栓清除導管等較具差異化的產品。

歸創通橋研發儲備較多，未來兩三年仍有多款新產品有望上市。（歸創通橋官網）

神經及外周介入器械過去長期由跨國企業主導，包括美敦力、強生、史賽克等國際大廠，在品牌、醫生教育及全球渠道上仍有優勢。內地方面，亦有微創腦科學、心脈醫療、惠泰醫療等企業在不同細分市場競爭。對歸創通橋而言，未來要證明的不只是「能中標」，而是能否在價格較低的環境下，靠規模、產品組合及創新產品維持盈利增長。

業績方面，集團去年即2025年表現理想。收入達10.57億元人民幣，按年增長35.1%；歸母淨利潤2.44億元人民幣，按年增長143.7%。毛利率維持在72.1%，反映即使面對集採，集團仍能透過產能提升、成本控制及產品結構改善守住盈利能力。更重要的是，集團在2024年首次年度盈利後，2025年盈利明顯放大，顯示經營槓桿開始出現，即收入增加後，費用比率下降，利潤增速可以快過收入。

今年上半年，集團延續增長。收入6.32億元人民幣，按年升31.1%；歸母淨利潤1.82億元人民幣，按年升約五成。神經介入收入3.66億元，外周介入收入2.47億元，分別增長20.2%及40.0%。外周業務增速較快，反映市場對這部分的估值可能仍未完全反映。集團毛利率升至73.4%，費用控制亦有改善，盈利質素較過去更穩。

歸創通橋另一個亮點，是國際化步伐加快。今年上半年海外收入達7060萬元人民幣，按年大增349.3%，佔總收入首次超過一成。集團今年收購德國Optimed控股權，這公司在歐洲外周介入市場已有渠道、醫生網絡及本地供應鏈。對中國器械企業來說，產品取得海外認證只是第一步，真正難處在於銷售和醫生使用習慣。Optimed可幫助歸創通橋更快進入歐洲市場，同時亦有助減低地緣政治及關稅風險。

歸創通橋另一個亮點，是國際化步伐加快。（歸創通橋官網）

歸創通橋股價於去年11月至今年1月期間，曾兩度升至27.50港元水平見頂，其後股價持續回吐。至今年2月及5月，股價正式跌穿該雙頂形態的頸線支持，之後進一步回落，並形成一浪低於一浪的走勢，最低曾於6月26日見17.10港元。不過，在股價見底之前，9天RSI已率先於6月11日見底回升，並與股價走勢形成RSI底背馳，反映沽壓有機會逐步減弱。其後股價開始見底回升，並於8月初升破50天線阻力，走勢逐漸改善，形成一底高於一底的形態。股價其後曾兩度升至22.00港元水平，雖然日前回調至20.40港元附近，但仍未失守50天線，反映短線支持仍然存在。只要股價能企穩於50天線之上，相信反彈走勢仍有望延續。投資者可考慮於20.00港元水平買入，並以前一輪跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，目標上望23.50港元。至於股價一旦失守19.50港元，則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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