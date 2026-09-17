滙豐傳削港高層福利　新進及調職員工不再享子女學費津貼｜附回應

滙豐在行政總裁艾橋智領導下，該行正進行十年來最大規模重組，包括在全球業務範圍內裁減數千個職位及精簡管理層級。外電消息稱，滙豐取消向香港新進員工及調職到香港的員工提供子女學費津貼，目前已享有這項福利的第三職級員工及董事總經理，仍可繼續領取，不過，同職級的新進員工，以及調職到香港的員工將不再享有教育補助。



滙豐回應《香港01》查詢時稱︰「我們致力為滙豐香港員工提供公平,全面且具市場競爭力的薪酬與福利待遇。」



彭博報道，滙豐取消向香港新進員工及調職到香港的員工提供子女學費津貼，同職級的新進員工，以及調職到香港的員工將不再享有該補助。

中學每年每名員工子女津貼30萬元 每年耗資數千萬美元

據彭博報道，香港是滙豐最大的市場，亦是滙豐唯一向中階及以上員工提供學費補助的地方。該福利可報銷95%的子女學費，每名子女就讀小學每年最高可獲22萬元，就讀中學則最高可獲30萬元。

滙豐：致力為香港員工提供公平、全面且具市場競爭力待遇

報道指，數百名員工享有這項福利，每年耗資數千萬美元，這已成為倫敦總部感到不安的一個問題。至於補貼亦不適用於恒生銀行的員工。

滙豐發言人回應《香港01》查詢時表示：「我們致力為滙豐香港員工提供公平，全面且具市場競爭力的薪酬與福利待遇。」