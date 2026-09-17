百度擬申請駕駛車輛項目商業化　李彥宏：對港發展充滿信心

9月16日，香港政府發表首個《五年規劃》及2026年《施政報告》，百度(9888)稱，樂見其提出加速自動駕駛在香港發展，並計劃提交自動駕駛車輛項目商業化運作的申請。作為首家在香港獲得自動駕駛車輛先導牌照的企業，百度旗下的蘿蔔快跑正擴大在香港測試的範圍和規模，並在機場島開展全球右舵市場中首次全無人駕駛自動車測試。



蘿蔔快跑擴大測試 促港自動駕駛商業營運

百度指，自2024年11月，蘿蔔快跑在港測試進展顯著，測試區域由最初的機場島，逐漸拓展至北大嶼山、九龍東及港島南區。截至2026年7月底，在港安全行駛里程已超過27萬公里。其中機場島測試項目在7月開展無人駕駛測試，為全球右舵市場中首次全無人駕駛自動車測試，而在8月，蘿蔔快跑在香港首個與大型公共交通營運商港鐵以及機管局合作的高鐵香港西九龍站和機場快綫九龍站項目亦開始測試，整體測試至今整體運作安全暢順，自動車可在繁忙路口應對複雜交通情況，實現安全穩定運行，為自動車隊未來融入香港公共交通、邁向常態化商業營運奠下堅實基礎。

百度補充，未來蘿蔔快跑將會積極探索參與北部都會區等新發展區以及跨境自動駕駛測試，探討與更多本地公共交通服務營運商合作的機會，並逐步擴大商業化應用範疇，希望讓市民享受到自動駕駛帶來的便捷和安全出行體驗。

百度創始人李彥宏表示：「在港府的支持下，蘿蔔快跑在港測試進展迅速，早前更於機場島開展全球右舵市場中首次全無人駕駛自動車測試。這些進展皆彰顯政府對科技創新的堅定支持，以及為技術落地提供的保障。百度集團對在香港發展充滿信心，並計劃提交自動駕駛車輛項目商業化運作的申請，未來希望持續加強在香港的創新科技合作和產業協同發展，助力香港自動駕駛發展達至規模化、無人化、以及商業營運之願景，把香港打造成全球右舵自動駕駛商業營運的標竿城市，強化香港作為國際創科中心的地位，為國家科技強國建設作出貢獻。」