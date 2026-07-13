蘿蔔快跑測試一年達24萬公里零意外　運輸署未定無人車商業化時間

百度旗下無人駕駛平台「蘿蔔快跑」2024年開始在香港不同地區進行無人車道路測試，現時路線已覆蓋東涌、機場全島、香港島南區數碼港以及市區路線觀塘區和九龍城區。百度指，截至今年五月底已經累積24萬測試公里數，暫時一直保持交通暢順，未有發生任何意外。



百度「蘿蔔快跑」已在北京、上海、廣州、深圳及武漢等10餘個城市展開試營運，內地無人駕駛技術已從封閉測試邁入大規模商業化與常態化運營階段。然而，香港運輸署今指，將全力推動自動駕駛車邁向無人化及商業化，但暫未公布商業化時間表。



百度一直積極拓展市區路線，在不同時段不同的路面情況進行測試（陳巧恩攝）

拓展市區路線 學習應對複雜多變的香港交通路面

百度2024年11月獲得運輸署手張簽發的自動駕駛先導牌照，其後在機場區域和東涌開放道路測試。去年四月開始機場區域開放指定人士載客測試，之後在去年六月和八月分別在東涌和香港島南區開始路面測試，其後獲批在九龍東觀塘區和九龍城區六台車同時進行測試，系統可以學習在繁忙地區應付不同的路面情況，包括迴旋處、螺旋處和高車流量。今年二月在機場島區測試加入遙距操作，路線亦擴展至欣澳和愉景灣。

累積24萬公里測試里數 保持交通暢順零意外率

數據顯示至今年五月底，蘿蔔快跑在港已經累積24萬公里測試里數，測試期間路面一直保持交通暢順，亦無任何意外出現。百度智能駕駛項目及商業發展高級經理黃文晞指現階段測試路線運作暢順，未造成任何交通阻塞。每條路線均良好地發展，但暫時未能確定無人車投入商業運作的時間表。

黃文晞指各個路線都在平穩地測試，暫時未能確定將無人車商業化的時間（陳巧恩攝）

引入遙距後備操作員 遙距處理突發路面情況

無人車外配備後備操作員，操作員必須有10年駕駛經驗或以上，亦未造成任何交通事故，操作員必須先進行100小時訓練，以確保能夠在系統故障時及時接管操作。蘿蔔快跑今年二月起首度引入遙距後備操作員，除了坐在車廂的後備操作員，遙距辦公室亦能及時處理突發的路面情況。

除了車內的後備操作員亦首次引入遙距後備操作員，讓工作人員可以在遙距辦公室控制車輛應對突發路面情況（陳巧恩攝）

運輸署：本港自動駕駛車技術已達國際標準第四級高度自動化水平

運輸署總機電工程師（自動駕駛與巴士科技）鍾卓明稱，無人車測試至今已達多項指標，包括多車同行、載客測試及將測試路段最高車速上限提升至每小時50公里。他指出，本港自動駕駛車技術已達國際標準第四級高度自動化水平，與內地及海外發展相若。

鍾卓明補充，署方今年2月起進一步擴展機場島測試範圍至東涌及欣澳，並首次引入遙距後備操作員。待測試證明系統安全及穩定後，將考慮展開全遙距操作測試，以達至車上真正「無人駕駛」的目標邁進。