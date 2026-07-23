運輸署准機場島「真」無人駕駛測試　百度「蘿蔔快跑」本月啟測試

運輸署今日（23日）公布，批准在機場島展開自動車無人化測試，車上將不設後備操作員，會由遙距中心操控及監察運作情況。運輸署署長謝詠誼表示，安全為首要考慮，營辦商需要購買第三方保險，並在車上安裝電子數據記錄儀。她又稱，如發生事故，責任問題難以一概而論，但仍有法可依。



機場島將展開自動駕駛無人化測試。（呂婉盈攝）

機場島將展開自動駕駛無人化測試。（呂婉盈攝）

機場島將展開自動駕駛無人化測試。（呂婉盈攝）

准在機場島展自動駕駛無人化測試 遙距控制沒後備操作員

謝詠誼今日表示，運輸署早前批出8個自動駕駛先導牌照，涉及65架自動車輛，全港測試項目累積行車里數為24萬公里，並已實現「四大技術躍進」，包括多架自動車輛同時行駛、指定人員載客、路段擴展及車速提升。

當局現批准在機場島展開自動駕駛無人化測試，以擴展北大嶼山自動車測試項目，亦已審視遙距操作測試報告，並進行多次實地視察，對於自動車的安全表現滿意，未曾出現異常情況，故測試車輛不會再設有後備操作員，由遙距操作員在遙距中心操作。先導自動車需要於車身貼上標識，測試中的無人化自動車亦會增加額外標籤，以助道路使用者識別。

運輸署署長謝詠誼稱，機場島將測試無人駕駛，車上不設後備操作員。（呂婉盈攝）

機場島將展開自動駕駛無人化測試。（呂婉盈攝）

機場島將展開自動駕駛無人化測試。（呂婉盈攝）

謝詠誼稱首要考慮安全 須購買保險及安裝記錄儀

謝詠誼續稱，實務守則已參考國家及國際安全標準第四級，安全為當局首要考慮，營辦商需要為每架自動車輛購買有效第三方保險，亦需安裝電子數據記錄儀，以便在有需要時提供協助。她又指，自動駕駛車輛應用促進工作小組會繼續與業界審視各個項目進度，並提供適切支援和協調。

百度稱本月將啟動全球右駕市場首次無人駕駛測試

百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，百度「蘿蔔快跑」於2024年1月獲先導測試牌照，是首家在香港獲得無人測試牌照的企業，本月將會啟動全球右駕市場中首次無人駕駛測試，期望助香港發揮「聯通世界、背靠祖國」的優勢。

百度副總裁楊楠表示，希望助香港發展「聯通世界、背靠祖國」的優勢。（呂婉盈攝）

發生事故責任屬誰？謝詠誼：難一概而論但有法可依

被問到發生事故責任如何追究，謝詠誼表示，責任屬何方難以一概而論，但仍然有法可依，營辦商必須購買第三方保險，並在車上安裝電子記錄儀，以保障道路安全。

至於測試進度方面，謝詠誼稱路段經過擴展，車速亦逐步有所提升，進度理想。不過，由於路段複雜、車種多元，當局以安全為首要考慮，仍需根據不同場景再繼續作出測試。