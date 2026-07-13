百度「蘿蔔快跑」無人車試坐直擊　操作員全程扶軚盤　過迴旋處順

百度旗下「蘿蔔快跑」前年11月獲發香港首張自動駕駛車輛先導牌照，翌月起陸續在機場島等地測試。運輸署今日（13日）表示，截至今年6月已發出7個先導牌照，涉及63輛自動車於北大嶼山、九龍東、九龍西及港島數碼港等7個地點測試，整體大致暢順。



「無人駕駛」在深圳等地早已脱離了紙上談兵，而是實實在在地測試、落地，成為日常，記者今日就在機場隊親身試坐「蘿蔔快跑」旗下的RT-6型號自動駕駛車種，雖然基於運輸署測試車輛的要求，必須有後備操作員在車內，但仍可感受系統自主決定的感覺。



2024年12月蘿蔔快跑開始在機場島進行區域道路測試（陳巧恩攝）

迴旋處操作順暢 與真人駕駛差別不大

今日試乘路程中會駛經一個迴旋處，系統操作保持暢順，車速亦平均。可見軚盤轉向暢順，即使在這種相對較複雜的路面，亦能保持平穩，與真人駕駛並無太大分別。

兩後座位中間設平板控制不同功能

今次測試的蘿蔔快跑型號為RT-6，與《香港01》記者在今年三月杜拜試坐的是同一型號。百度會與當地的公司合作推出無人駕駛車，所以香港測試版的車身為白色，與杜拜車身是灰色有別，至於瑞士的蘿蔔快跑無人駕駛私家車的車身為黃色，由於瑞士是左軚行車，所以當地的無人駕駛私家車是客制的。兩個後座位之間設一個平板，平板內可以控制不同功能，包括加熱坐椅、調較椅背角度以及空調溫度。

兩個後座之間設有一個螢幕，可以控制座椅的不同功能和調校車廂溫度等（陳巧恩攝）

測試期無人車車程會較慢

記者試坐時發現車速偏慢，即使在直路暢通的路段，車速亦較人手駕駛慢，由於運輸署對測試期的無人車限速每小時50公里，所以在測試期的無人車會比真正營業時慢。

現時運輸署要求測試車輛限速每小時50公里，未來真正商業營運時系統會先掃描分析該路段的狀況再設定最高速度（陳巧恩攝）

後備操作員扶著軚盤 某些路段需按運輸署要求改人手駕駛

由於運輸署的規例，後備操作員需要碰着軚盤，即使不會自主操作車輛，手亦不能離開軚盤，副駕駛位亦不可坐人，與無人車服務已經投入商業運作的地方有異。記者今日試坐時，後備操作員一直坐在駕駛位，在香港天際萬豪酒店到航天城的路段，只會用手扶着軚盤。由於運輸署的試行要求，在航天城到機場4號停車場的路段需要人手駕駛，後備操作員會通知到達終點，接下來會切換駕駛模式接管駕駛權。