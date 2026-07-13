百度「蘿蔔快跑」無人車試坐直擊 操作員全程扶軚盤 過迴旋處順
撰文：陳巧恩
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百度旗下「蘿蔔快跑」前年11月獲發香港首張自動駕駛車輛先導牌照，翌月起陸續在機場島等地測試。運輸署今日（13日）表示，截至今年6月已發出7個先導牌照，涉及63輛自動車於北大嶼山、九龍東、九龍西及港島數碼港等7個地點測試，整體大致暢順。
「無人駕駛」在深圳等地早已脱離了紙上談兵，而是實實在在地測試、落地，成為日常，記者今日就在機場隊親身試坐「蘿蔔快跑」旗下的RT-6型號自動駕駛車種，雖然基於運輸署測試車輛的要求，必須有後備操作員在車內，但仍可感受系統自主決定的感覺。
迴旋處操作順暢 與真人駕駛差別不大
今日試乘路程中會駛經一個迴旋處，系統操作保持暢順，車速亦平均。可見軚盤轉向暢順，即使在這種相對較複雜的路面，亦能保持平穩，與真人駕駛並無太大分別。
兩後座位中間設平板控制不同功能
今次測試的蘿蔔快跑型號為RT-6，與《香港01》記者在今年三月杜拜試坐的是同一型號。百度會與當地的公司合作推出無人駕駛車，所以香港測試版的車身為白色，與杜拜車身是灰色有別，至於瑞士的蘿蔔快跑無人駕駛私家車的車身為黃色，由於瑞士是左軚行車，所以當地的無人駕駛私家車是客制的。兩個後座位之間設一個平板，平板內可以控制不同功能，包括加熱坐椅、調較椅背角度以及空調溫度。
測試期無人車車程會較慢
記者試坐時發現車速偏慢，即使在直路暢通的路段，車速亦較人手駕駛慢，由於運輸署對測試期的無人車限速每小時50公里，所以在測試期的無人車會比真正營業時慢。
後備操作員扶著軚盤 某些路段需按運輸署要求改人手駕駛
由於運輸署的規例，後備操作員需要碰着軚盤，即使不會自主操作車輛，手亦不能離開軚盤，副駕駛位亦不可坐人，與無人車服務已經投入商業運作的地方有異。記者今日試坐時，後備操作員一直坐在駕駛位，在香港天際萬豪酒店到航天城的路段，只會用手扶着軚盤。由於運輸署的試行要求，在航天城到機場4號停車場的路段需要人手駕駛，後備操作員會通知到達終點，接下來會切換駕駛模式接管駕駛權。